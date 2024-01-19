Waverly Büyücüleri Devam Dizisi Geliyor – 19 Ocak 2024

Efsane dizilerden olan Waverly Büyücüleri’nin devam serisi gelecek. Cepkolik okurları ile birlikte Waverly Büyücüleri devam dizisi detaylarına göz atalım…

Disney’in ikonik dizisi Waverly Büyücüleri için geri dönüş kararı alındı. 2007 ile 2012 yılları arasında Disney Channel da yayımlanan Waverly Büyücüleri devam dizisinin David Henrie’nin canlandırdığı Justin Russo karakterine odaklanacağı öğrenildi. Ayrıca Selana Gomez de, ilk bölüm için Alex Russo rolüne geri dönecek. Daha önce 4 sezon oynayan “durum komedisi” türündeki yapımın bu kez kaç sezon oynayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Waverly Büyücüleri Devam Dizisi Geliyor

Orijinal adıyla Wizards of Waverly Place, yayımlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 2007 ile 2012 yılları arasında, yayımlandığı 4 sezonda toplam 106 bölüm olarak ekranlara gelen dizinin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, global çapta milyonlarca hayranı bulunuyor.

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Selena Gomez, David Henrie ve Jake T. Austin başrolünde çekilen dizinin ilk 4 sezonunun aradan geçen 12 yıldan sonra yeniden çekilecek olması, diziye özlem duyanları memnun etti. Haberimizin girişinde de belirttiğimiz üzere, dizinin yeni sezonlarının; David Henrie’nin canlandırdığı Justin Russo karakterine odaklanacağı deklare edildi.

Dizide daha önce yer alan önemli karakterleri ve söz konusu karakterleri oynayan ünlüleri hatırlatmak gerekirse:

Alex Russo / Selena Gomez

Justin Russo David Henrie

Max Russo / Jake T. Austin

Jerry Russo / David Deluise

Theresa Russo / Maria Canals Barrera

Harper Finkle / Jennifer Stone

Juliet Van Heusen / Bridgit Mendler

Yukarıdaki karakterlerin Türkçe seslendirmesini de ülkemizde şu isimler yapmıştı:

Alex – Damla Babacan

Justin – Sercan Gidişoğlu

Max – Emrah Özertem

Harper – Selen Öztürk

Jerry – Uğur Taşdemir

Teresa – Özden Ayyıldız

Matthew – Barış Özgenç

Dizinin yeni çekilecek versiyonunda, oyuncu kadrosundan kimlerin yola devam edeceği ve bu oyuncuları Türkiye’de kimin seslendireceği ise henüz netlik kazanmış değil. Projenin yapımcılığını Disney ile beraber üstelenecek David Henrie, yapımın net olarak hangi tarihte ekranlara gelmeye başlayacağını da henüz açıklamadı. Yabancı basına göre, yeni sezonun 2024 yılına yetişmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor, muhtemelen yeni dizi 2025 de ekranlarda olacak.