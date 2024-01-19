Waverly Büyücüleri Devam Dizisi Geliyor – 19 Ocak 2024

Disney’in ikonik dizisi Waverly Büyücüleri için geri dönüş kararı alındı. 2007 ile 2012 yılları arasında Disney Channel da yayımlanan Waverly Büyücüleri devam dizisinin David Henrie’nin canlandırdığı Justin Russo karakterine odaklanacağı öğrenildi. Ayrıca Selana Gomez de, ilk bölüm için Alex Russo rolüne geri dönecek. Daha önce 4 sezon oynayan “durum komedisi” türündeki yapımın bu kez kaç sezon oynayacağı ise henüz netleşmiş değil.
Waverly Büyücüleri Devam Dizisi Geliyor
Orijinal adıyla Wizards of Waverly Place, yayımlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. 2007 ile 2012 yılları arasında, yayımlandığı 4 sezonda toplam 106 bölüm olarak ekranlara gelen dizinin yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde değil, global çapta milyonlarca hayranı bulunuyor.
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Selena Gomez, David Henrie ve Jake T. Austin başrolünde çekilen dizinin ilk 4 sezonunun aradan geçen 12 yıldan sonra yeniden çekilecek olması, diziye özlem duyanları memnun etti. Haberimizin girişinde de belirttiğimiz üzere, dizinin yeni sezonlarının; David Henrie’nin canlandırdığı Justin Russo karakterine odaklanacağı deklare edildi.
Dizide daha önce yer alan önemli karakterleri ve söz konusu karakterleri oynayan ünlüleri hatırlatmak gerekirse:
- Alex Russo / Selena Gomez
- Justin Russo David Henrie
- Max Russo / Jake T. Austin
- Jerry Russo / David Deluise
- Theresa Russo / Maria Canals Barrera
- Harper Finkle / Jennifer Stone
- Juliet Van Heusen / Bridgit Mendler
Yukarıdaki karakterlerin Türkçe seslendirmesini de ülkemizde şu isimler yapmıştı:
- Alex – Damla Babacan
- Justin – Sercan Gidişoğlu
- Max – Emrah Özertem
- Harper – Selen Öztürk
- Jerry – Uğur Taşdemir
- Teresa – Özden Ayyıldız
- Matthew – Barış Özgenç
Dizinin yeni çekilecek versiyonunda, oyuncu kadrosundan kimlerin yola devam edeceği ve bu oyuncuları Türkiye’de kimin seslendireceği ise henüz netlik kazanmış değil. Projenin yapımcılığını Disney ile beraber üstelenecek David Henrie, yapımın net olarak hangi tarihte ekranlara gelmeye başlayacağını da henüz açıklamadı. Yabancı basına göre, yeni sezonun 2024 yılına yetişmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor, muhtemelen yeni dizi 2025 de ekranlarda olacak.