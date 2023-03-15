Waze Aracınızla Uyumlu Şarj İstasyonunu Gösterecek

Waze yakında elektrikli aracınızla ve şarj fişinizle uyumlu yakındaki şarj istasyonlarını gösterecek. Waze için 2021’den beri yapılan en kapsamlı güncelleme diyebiliriz. Üstelik şarj istasyonlarını filtrelemeniz çok kolay olacak.

Şimdiye kadar, aracınız için desteği olmayan veya artık orada bile olmayan bir şarj istasyonuna yönlendirilmiş olabilirsiniz. Bu konudan Waze yönetimi de sıkılmış olacak ki yepyeni güncellemesini kullanıcıların kullanımına sunuyor.

Özellik, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak. Özelliği aktif etmek için aşağıdaki yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır.

Ayarlar menüsü > Araç ayrıntıları > Elektrikli araçlar > Elektrikli araçlar özelliklerini aç seçeneğine gitmeniz ve ardından aracınızın kullandığı fiş türünü belirtmeniz gerekmektedir.

Peki bu harita yönlendirmelerine ne kadar güvenebileceğiz? Waze, şarj istasyonları hakkındaki bilgileri güncel tutmak için Waze topluluğundaki yerel harita editörlerine güvenecektir.