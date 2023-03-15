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Waze Aracınızla Uyumlu Şarj İstasyonunu Gösterecek

Waze uygulaması, artık haritanızda elektrikli aracınızla uyumlu şarj istasyonlarını gösterecek. Bunun için ayarlara girip fiş türünüzü belirtmeniz gerekmektedir.

Cemre Yılmaz

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Waze yakında elektrikli aracınızla ve şarj fişinizle uyumlu yakındaki şarj istasyonlarını gösterecek. Waze için 2021’den beri yapılan en kapsamlı güncelleme diyebiliriz. Üstelik şarj istasyonlarını filtrelemeniz çok kolay olacak.

Şimdiye kadar, aracınız için desteği olmayan veya artık orada bile olmayan bir şarj istasyonuna yönlendirilmiş olabilirsiniz. Bu konudan Waze yönetimi de sıkılmış olacak ki yepyeni güncellemesini kullanıcıların kullanımına sunuyor.

waze uyumlu sarj istasyonu elektrikli arac
waze uyumlu sarj istasyonu elektrikli arac

Özellik, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulacak. Özelliği aktif etmek için aşağıdaki yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır.

Ayarlar menüsü > Araç ayrıntıları > Elektrikli araçlar > Elektrikli araçlar özelliklerini aç seçeneğine gitmeniz ve ardından aracınızın kullandığı fiş türünü belirtmeniz gerekmektedir.

waze uyumlu sarj istasyonu elektrikli arac ayarlar

Peki bu harita yönlendirmelerine ne kadar güvenebileceğiz? Waze, şarj istasyonları hakkındaki bilgileri güncel tutmak için Waze topluluğundaki yerel harita editörlerine güvenecektir.

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Cemre Yılmaz
Cemre Yılmaz
Dijital reklamcılığın yanında web site ve gelişimlerini ilgilendiren her aracın uzmanı olmak için gelişen bir teknoloji meraklısıyım. Freelancer olarak yazar ve editörlükle de ilgilenmekteyim.
KaynakArenaev

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