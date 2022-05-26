Web 3.0 Nedir, Ne Zaman Çıkacak? Web 3.0 Coinleri!

İnternetin hayatımıza girdiğinden itibaren yaşamımızın büyük bir parçası haline gelmiştir. Birçok işimizi artık internetten halleder olduk. Bunun sonucunda web bir nevi kendini geliştirmeye başladı. Şimdi gelelim Web 3.0 nedir?

Web 3.0 Nedir?

2004 yılından itibaren gündemde bulunan web 3.0 halen çıkmadı, son zamanlarda bize web 3.0’ı hatırlatan olay ise kripto para dünyası oldu. Web 3.0 olarak da bilinen Web3, İnternet’in merkezi olmayan ve genel blok zincirlerine dayalı sürümü için bir fikirdir. Konsept, kripto para taraftarlarının ilgisi ve yüksek profilli teknoloji uzmanları ve şirketlerinin yatırımlarıyla 2020 ve 2021 yıllarında iyice popülerlik kazandı.

Web 3.0 Ne Zaman Çıkacak?

Web 3.0 internet sistemi şuanda çıktı, fakat birkaç Web uygulamasında kullanılmaktadır. Daha tüm internet ağları ile entegre olmadığı için tam potansiyelini bilemiyoruz. Ve tam anlamıyla ne zaman çıkacağı meçhul.

Web 3.0 Coinleri Nelerdir?

Steem (STEEM)

Theta Network (THETA)

The Graph (GRT)

Decentraland (MANA)

BitTorrent (BTT)

Enjin Coin (ENJ)

Audius (AUDIO)

Siacoin (SC)

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