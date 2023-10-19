Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Orta Asya’daki oyun stüdyolarına yatırım yaparak oyun sektörüne katkıda bulunmak üzere kurulan WePlay Ventures Hedef Girişim’den 500 bin Euro yatırım elde etti. 25 milyon Euro değerleme üzerinden gerçekleştirilen yatırım ile WePlay Ventures bir eşiği daha aşmış oldu. Yatırımın akabinde Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin WePlay Ventures’teki payı yüzde 2 olarak gerçekleşti.

WePlay Ventures Hedef Girişim’den 500 bin Euro Yatırım Aldı

2020 yılında kurulan ve Hollanda ile Türkiye merkezli olarak faaliyet gösteren WePlay Ventures, oyun sektöründe gelecek gördüğü oyun geliştirme stüdyolarına yaptığı yatırımlar ile tanınıyor. Oyun sektörünün önemli isimlerinin bir arada yer aldığı WePlay Ventures, gelişimini tüm hızıyla sürdürüyor. Portföyünde 15 oyun ve oyun stüdyosu yer alan WePlay Ventures, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi gibi daha büyük ölçekli firmaların da ilgisini celp ediyor.

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3 yılda büyük bir atılım göstererek değerlemesini 25 milyon Euro düzeyine taşıyan WePlay Ventures, bu meblağın üzerinden aldığı 500 bin dolarlık fon ile önemli bir kaynağa da ulaşmış oldu. Elde ettiği yatırımlar ile yeni oyunlara ve oyun stüdyolarına yatırım yapmayı sürdüren WePlay Ventures aynı zamanda ekibini büyütmeyi de sürdürüyor. Hali hazırda 10 kişiden oluşan WePlay Ventures ekibi şu isimlerden oluşuyor:

Bora KOÇYİĞİT – Managing Partner

Burak YILMAZ – Managing Director

Mustafa KOPUK – Managing Partner

Yiğit ARSLAN – Managing Partner

Saltukhan GÜLŞEN – Investment Management Lead

Dorukhan YAVUZ – Investment Executive

Buğra METİN – Business Development Specialist

Bengisu YAZICILAR – Investment Analyst

Denis HOŞTEN – Investment Analyst

Öykü UYGAN – Community Lead

Şirketin ana ekibinde yer alan isimlerin yanı sıra merkez ekibi ve mentorları da bulunuyor. Toplamda oyun sektörünün 100’e yakın deneyimli ismi ile yol alan WePlay Ventures’i portföyünde yer alan oyun şirketleri ve ekiplerle birlikte değerlendirdiğimizde devasa bir organizasyon karşımıza çıkıyor. Her geçen gün büyümeye devam eden şirket, gerek Türk oyun sektörü ve gerekse global oyun pazarı için önemli bir katma değer üretiyor.

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Hakkında

Hedef Holding bünyesinde yer alan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, 2012 yılında özellikle finans ve teknoloji alanında gelişim gösteren girişimlere yatırım yapma amacıyla kuruldu. Hisseleri Borsa İstanbul’da HDFGS kodu ile işlem gören firmanın WePlay Ventures’e yatırım yapması, her 2 tarafın da ortaya koyduğu vizyon adına büyük önem arz ediyor.