WhatsApp Android Kullanıcılarına ‘Tarihe Göre Arama’ Özelliğini Sunuyor

Pek çok uygulamanın işlevsellik açısından eşitlik sorunu vardır ve WhatsApp da bu yazılı olmayan kuralın bir istisnası değildir. Ancak Meta, kullandıkları platformdan bağımsız olarak tüm kullanıcılara aynı deneyimi sunmak için çalışıyor. Bugün sosyal şirket, iOS, Mac masaüstü ve WhatsApp Web gibi diğer platformlarda uzun süredir kullanılabilen bir özelliği Android’de yayınlayarak bu hedefe doğru bir adım daha attı.

WhatsApp için yeni özellikler geliyor

Mark Zuckerberg, WhatsApp kanalı aracılığıyla Android kullanıcılarının artık hem bireysel hem de grup sohbetlerinde “tarihe göre arama” olanağına kavuştuğunu doğruladı. Yeni özellikten yararlanmak için bireysel veya grup sohbeti ayrıntılarına gidin, arama düğmesine dokunun ve ardından bir zaman dilimi seçmek için takvim simgesini seçin.

WhatsApp, Tümü, Kişiler, Gruplar, Favoriler ve Okunmamış gibi filtreler de dahil olmak üzere daha fazla arama özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda üzerinde çalışılan bu özelliklerin herhangi biri için bir çıkış tarihimiz olmasa da, test sona erdiğinde WhatsApp’ın bunları ekleyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.