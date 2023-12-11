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WhatsApp Bir Kez Görüntüle Sesli Mesajları Kullanıma Sunuyor

WhatsApp, güvenlik ve gizliliği ön planda tutan bir adım daha atarak, Android ve iOS beta sürümlerinde bir süre önce başlattığı 'Bir Kez Görüntüle' özelliğini sesli mesajlara da genişletiyor.

Fatih Kuruçay

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WhatsApp Bir Kez Görüntüle Sesli Mesajları Kullanıma Sunuyor

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WhatsApp, güvenlik ve gizliliğe odaklandığını vurgulayan bir başka adımla, özelliğin Android ve iOS’ta uygulamanın beta sürümünde yayınlanmasından birkaç ay sonra, Bir Kez Görüntüle sesli mesajlarını dünya çapında destekliyor.

WhatsApp Bir Kez Görüntüle Sesli Mesajları Kullanıma Sunuyor

WhatsApp özelliği global çapta destekliyor

Bir Kez Görüntüle, WhatsApp’ın alıcı tarafından yalnızca bir kez görüntülenebilen ve ekran görüntüsü alınamayan veya kaydedilemeyen fotoğraf ve videoları göndermek için uygulamadaki genel seçenek olarak adlandırdığı ve ilk olarak 2021’de kullanıma sunulan özelliktir. Artık sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

WhatsApp Bir Kez Görüntüle Sesli Mesajları Kullanıma Sunuyor

Bir Kez Görüntüle sesli mesajlar güçlü şifreleme içeriyor

Tıpkı Bir Kez Görüntüle fotoğraflarında olduğu gibi, Bir Kez Görüntüle sesli mesajının yanında tek seferlik simgesi bulunur ve oynatıldıktan hemen sonra alıcının cihazında kendi kendini imha eder. Bu, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde paylaşılan sesli mesajlar için de geçerli oluyor. Bu mesajlara da uçtan uca şifreleme uygulanıyor ancak bu, birisinin tek seferlik bir sesli mesaj bildirmesi durumunda WhatsApp’ın bu mesajlara erişimini engellemiyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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