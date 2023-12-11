WhatsApp Bir Kez Görüntüle Sesli Mesajları Kullanıma Sunuyor

WhatsApp, güvenlik ve gizliliğe odaklandığını vurgulayan bir başka adımla, özelliğin Android ve iOS’ta uygulamanın beta sürümünde yayınlanmasından birkaç ay sonra, Bir Kez Görüntüle sesli mesajlarını dünya çapında destekliyor.

WhatsApp özelliği global çapta destekliyor

Bir Kez Görüntüle, WhatsApp’ın alıcı tarafından yalnızca bir kez görüntülenebilen ve ekran görüntüsü alınamayan veya kaydedilemeyen fotoğraf ve videoları göndermek için uygulamadaki genel seçenek olarak adlandırdığı ve ilk olarak 2021’de kullanıma sunulan özelliktir. Artık sesli mesajları da kapsayacak şekilde genişletiliyor.

Bir Kez Görüntüle sesli mesajlar güçlü şifreleme içeriyor

Tıpkı Bir Kez Görüntüle fotoğraflarında olduğu gibi, Bir Kez Görüntüle sesli mesajının yanında tek seferlik simgesi bulunur ve oynatıldıktan hemen sonra alıcının cihazında kendi kendini imha eder. Bu, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde paylaşılan sesli mesajlar için de geçerli oluyor. Bu mesajlara da uçtan uca şifreleme uygulanıyor ancak bu, birisinin tek seferlik bir sesli mesaj bildirmesi durumunda WhatsApp’ın bu mesajlara erişimini engellemiyor.