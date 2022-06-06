WhatsApp, İsim Değiştirme Özelliğini Duyurdu!

Günümüzün en büyük sosyal medya uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıların kullanım deneyimini artırmak için birçok yenilik üzerinde çalışıyor. Son olarak WhatsApp, uzun zamandır beklenen isim değiştirme özelliğinin gelecek güncelleme ile kullanıma açılacağını duyurdu.

WhatsApp beta kullanıcıları için işletme hesapları bağlı isimlerini değiştirebilecek. Uzun zamandır beklenen bu özellik gelecek güncelleme ile kullanıma açılacak. Geçtiğimiz günlerde yine bir güncelleme ile beraber işletme hesaplarının kapak fotoğrafı oluşturmasına izin veren WhatsApp, yeni özelliklerini artırmaya devam ediyor.

İşletme hesapları birden fazla cihaz ile beraber WhatsApp hesaplarına bağlanıyor. Hali hazırda bulunan bu özelliği geliştirmek isteyen WhatsApp, hem Android hem de iOS için isim değiştirme imkanı vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta işletme hesaplarına premium abonelik sunan WhatsApp, 10 farklı cihaz ile bağlanma imkanı sunuyor. Ayrıca sızan haberlere göre, premium kullanıcılar özel link oluşturabilecek.

Şu an için sadece beta sürümünde var olan isim değiştirme özelliği, kısa süre içerisinde hem Android hem de iOS akıllı telefonlara gelecek.

WhatsApp Sohbetlerinizi iPhone ve Android Arasında Aktarmanın En İyi Çözümü