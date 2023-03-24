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WhatsApp Telegramın En İyi Özelliğini Kopyalayacak!

Bu yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıları, kamera düğmesine basarak 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedebilecek ve kişilerine gönderebilecek. Ek olarak, daha fazla gizlilik için video mesajlarının kaydedilmesi veya diğer konuşmalara iletilmesi mümkün olmayacak. Ancak yine de ekran görüntüsü alabileceksiniz.

Ayşen Sıla

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WhatsApp, TestFlight beta programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak, yeni bir sürümü çıkardı. Güncelleme, uygulamanın iş sürümü sayesinde keşfedilen, geliştirilmekte olan yeni bir özellik içeriyor.

Görünüşe göre WhatsApp şu anda 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydetme ve gönderme yeteneği üzerinde çalışıyor ve bu, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde kullanıma sunulacak.

Bu yeni özellik ile WhatsApp kullanıcıları, kamera düğmesine basarak 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedebilecek ve kişilerine gönderebilecek. WhatsApp’ta arkadaşlarınızla iletişim kurmanın yeni bir yolu. Ve sesli notlara benzer şekilde çalışacak, ancak video içeriğini kaydetme ve paylaşma avantajına sahip olacak.

Görüntülü mesajlar, duyguları ve ifadeleri tek başına sesli mesaj veya metinden daha iyi iletmeye yardımcı olacak. Ve bazı durumlarda ses kaydetmekten daha yararlı olacaklar.

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WhatsApp’taki video mesajlar uçtan uca şifrelenecek. Bu, hiç kimsenin, hatta WhatsApp, Meta ve herhangi bir proxy sağlayıcının bile paylaşılan video mesajlarını göremeyeceği anlamına geliyor.

Ek olarak, daha fazla gizlilik için video mesajlarının kaydedilmesi veya diğer konuşmalara iletilmesi mümkün olmayacak. Ancak yine de ekran görüntüsü alabileceksiniz. Görüntülü mesaj gönderme özelliği şu anda iOS uygulamasında geliştirilme aşamasında. Ve uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde yer alacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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