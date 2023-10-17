WhatsApp, uygulamasına geçiş anahtarı desteği sunuyor – işte nasıl kurulacağı

WhatsApp, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin başlattığı trendi takip ederek şifre güvenlik teknolojisini benimsiyor. Geçiş anahtarları, kişisel hesaplarda oturum açmak için daha hızlı ve daha güvenli bir yöntem sunarak geleneksel şifrelere olan bağımlılığı azaltıyor. WhatsApp’ın uygulaması, kullanıcıların yüzlerini, parmak izlerini veya bir PIN kodunu kullanarak hesaplarının kilidini açmalarına olanak tanıyor. Şu anda bu özellik Android kullanıcılarına sunuluyor.

WhatsApp, X üzerinden yaptığı duyuruda, uygulamadaki geçiş anahtarlarının kullanıcıların yüzlerini, parmak izlerini ya da bir PIN kullanarak hesaplarının kilidini açmalarına olanak tanıyacağını açıkladı. Yama şu anda Android kullanıcılarına sunuluyor. Güncellemeyi elimize geçirmeyi başardık ve size nasıl kuracağınızı göstereceğiz. Eğer telefonunuzda göremiyorsanız, yama geldiğinde mutlaka gözünüzü dört açın. İşte WhatsApp’ta parolaların nasıl ayarlanacağı:

WhatsApp’ta Parolaları Ayarlamak için Hızlı Adımlar:

WhatsApp’ı başlatın. Hesap ayarlarınıza gidin. “Geçiş Anahtarları “nı seçin. Tercih ettiğiniz geçiş anahtarını oluşturun.

WhatsApp’ta Geçiş Anahtarı Ayarlamak için Adım Adım Kılavuz:

Android cihazınızda WhatsApp’ı açın ve ayarlar menüsüne erişmek için sağ üst köşedeki profil simgenize dokunun. “Hesap” ve ardından “Geçiş Anahtarları “nı seçin. “Bir geçiş anahtarı oluştur” düğmesine dokunun. WhatsApp’ın cihazınızın bilgilerini kullanacağını belirten bir bildirim görünecektir. Telefonunuzun ekran kilidini WhatsApp’a bağlama seçeneğiniz olacak ve uygulamanın cihazınızda önceden ayarladığınız PIN veya şifreyi kullanmasına izin vereceksiniz. Ardından, PIN veya parmak izinizi kullanarak geçiş anahtarınızı oluşturmanız istenecektir. PIN seçeneğini seçerseniz WhatsApp, ayarlanmışsa cihazınızın PIN’ini kullanır. Aksi takdirde, kendinizinkini oluşturmanız gerekir. Parmak izi yöntemini seçmeniz, biyometrik güvenliğinizi uygulamaya bağlamanızı gerektirecektir. Telefonunuzda zaten bir parmak izi ayarlıysa, işlem basittir. Kurulumu tamamladıktan sonra, gerekirse benzer bir süreci izleyerek geçiş anahtarınızı değiştirebilirsiniz.

WhatsApp’ta parolaların isteğe bağlı olduğunu ve geleneksel parolalar ile sohbet kilitlerinin hala kullanılabilir olduğunu unutmamak önemlidir. Şu anda bu özelliğin WhatsApp’ın iOS ve masaüstü sürümlerine genişletilip genişletilmeyeceği belli değil. Bununla ilgili güncellemeler daha sonra sağlanacaktır.