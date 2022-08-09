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WhatsApp’a 3 yeni özellik geliyor

Whatsapp 3 yeni özelliği içeren büyük bir güncelleme alıyor. Bu 3 büyük özellikle: Gruplardan Sessizce Ayrılın, Çevrimiçi Olduğunuzda Sizi Kimlerin Görebileceğini Seçin ve Bir Kez Görüntülenen Mesajlar için Ekran Görüntüsü Alınmasını Engelleme'yi içeriyor.

Ahmet Ekinler

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WhatsApp, Bir Kez Görüntüleme mesajları için ekran görüntüsü engelleme üzerinde çalışıyor

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WhatsApp ekibi, gizliliği artırmanın ve garipliği azaltmanın yeni yolları üzerinde çalışıyor. Yakında kullanıcılara bu hedeflere ulaşmaya yardımcı olacak üç yeni özellik sunulacak.

Birincisi, bir grup sohbetinden sessizce ayrılmanıza izin veren özelliktir. Bu, garip vedalaşmalar olmadan grup sohbetinden çıkabileceğiniz anlamına gelir. Gruptaki kullanıcılar bilgilendirilmezken grup yöneticilerinin bir bildirim alacağını unutmayın.

Sırada bir süredir üzerinde çalıştıkları bir şey var – çevrimiçi olduğunuzda kimlerin görebileceğini kontrol etme seçeneği. Bunu herkese, yalnızca kişilerinize, bazı istisnalar dışında kişilerinize ve hiç kimseye ayarlayabilirsiniz. Hem bu hem de grupları sessizce terk etme seçeneği, bu ayın sonunda tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp, Bir Kez Görüntüleme mesajları için ekran görüntüsü engelleme üzerinde çalışıyor

Son olarak, en son Bir Kez Görüntüleme özelliği için çok önemli bir güncelleme. Bu özellik, kullanıcıların, alıcı onları açtıktan sonra kaybolan bir fotoğraf veya video göndermesine olanak tanır. Ancak büyük bir kusur vardı – diğer kullanıcı sadece görüntünün ekran görüntüsünü alabilirdi. Bir Kez Görüntüleme mesajları için ekran görüntüsü engelleme üzerinde çalışıyor. Ancak WhatsApp, kullanıcılara ne zaman sunulacağını söylemedi.

Tüm yeni gizlilik özelliklerini takip etmediyseniz endişelenmeyin. WhatsApp, insanlara hangi seçeneklere sahip olduklarını ve yazışmalarını nasıl gizli tutabileceklerini öğretmek için bir eğitim kampanyası başlatıyor.

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KaynakGsmarena

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