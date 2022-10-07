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WhatsApp’ın yeni Premium aboneliği yalnızca iki özelliğin kilidini açar

Ahmet Ekinler

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WhatsApp'ın yeni Premium aboneliği yalnızca iki özelliğin kilidini açar

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WhatsApp Business kullanıcıları için yaklaşan WhatsApp Premium aboneliği şekilleniyor ve hizmetin yeni beta sürümü bize aylık paketin bir parçası olarak tam olarak ne alacağınızı gösteriyor. WhatsApp’ın en son beta sürümü, işletmelerin müşterilerle daha iyi etkileşim kurması için tasarlanmış yeni özellikleri gösteriyor. WABetaInfo, potansiyel aboneliklerin telefonlarında uygulamanın ayarlarını açabileceğini ve WhatsApp Premium başlıklı yeni bölüme erişebileceğini bildiriyor. Bu sayfada, potansiyel müşteriler plana katılabilir.

WhatsApp Premium, abonelerin https://wa.me/businessname gibi özel bir işletme bağlantısı oluşturmasını sağlayarak müşterilerin işletmeye WhatsApp’ta nasıl ulaşacağını hatırlamasını kolaylaştırır. URL’yi 90 günde bir değiştirebilirsiniz ve Premium aboneliğinizi iptal ederseniz, başkalarının talep edebilmesi için bağlantı geçersiz hale gelir.

WhatsApp Premium aboneleri, müşterilerle iletişimde kalmak için en fazla 10 bağlantılı cihaz kullanabilir. Bu, birkaç işletme temsilcisi müşterilere ulaşmak için aynı WhatsApp hesabını paylaştığında kullanışlı olabilir.

Bu iki özelliğin yanı sıra, mesajlaşma uygulamasının diğer tüm özelliklerinin kullanımı ücretsiz kalır. Apple App Store veya Google Play Store’da Premium aboneliğinden çıkmak, bir sonraki fatura döngüsüne kadar premium özellikleri kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ancak abonelik, yalnızca uygulamanın en son beta sürümünü çalıştıran WhatsApp işletme kullanıcıları tarafından kullanılabilir. Yeni abonelik, ortalama bir kullanıcı için tasarlanmamıştır.

WABetaInfo, yeni aboneliğin bazı ülkelerde belirli işletmelere sunulduğunu ve fiyatlandırmanın bölgeye göre değişebileceğini bildiriyor. Ufukta daha geniş bir sunum olabilir. Bir WhatsApp işletme hesabınız varsa ve bu premium özellikleri kullanmaya başlamak istiyorsanız, başlamak için Android’de en son beta sürümünü veya iPhone’da TestFlight sürümünü yükleyin. Umarım, isteğe bağlı ek özellikler, aboneliği olgunlaştıkça daha değerli hale getirir.

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