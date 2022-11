WhatsApp’ta kendinize mesaj göndermek yakında çok daha kolay hale gelebilir

Android kullanıcıları, not alma ve daha sonra ziyaret etmek için bağlantıları kaydetme konusunda birçok kullanışlı seçeneğe sahiptir. En iyi not alma uygulamalarını seçtiniz veya Telegram veya Slack gibi her gün kullandığınız bir şeye güvenebilirsiniz – bu mesajlaşma servisleri, mesajları daha sonra kaydetmenize ve sırasıyla kendinize mesaj göndermenize izin verir. WhatsApp biraz arayı kapatmakla ilgileniyor gibi görünüyor ve şimdi kendi kendine mesajlaşma konusundaki iyileştirmelerini test ediyor.

Alışkın değilseniz kendinize mesaj atmak biraz aptalca gelebilir, ancak kullananlar vardır – tekrar ziyaret edilecek web bağlantılarını yönetmek için Pocket gibi özel bir uygulama veya alışveriş listelerini korumak için Google Görevler gibi bir uygulama yüklemek yerine, bazıları hepimiz WhatsApp’ı daha kullanışlı bir hepsi bir arada çözüm bulabiliriz. Çoklu cihaz desteği zaten mevcut olduğundan, küçük dosyaları cihazlar arasında aktarmak için kendinizle sohbetleri bile kullanabilirsiniz.

Android uygulamasının yeni 2.22.24.2 beta sürümü ile WABetaInfo, belirli WhatsApp beta test kullanıcılarının “Kendinize mesaj gönderin” özelliğini denemek için erişim elde ettiğine dikkat çekiyor. Adından da anlaşılacağı gibi, WhatsApp biraz kafa karıştırıcı bir şekilde “Ben (Sen)” olarak etiketlenmiş bir sohbet seçeneği ekliyor.

Ekranın sağ alt köşesindeki kayan eylem düğmesine (FAB) dokunduğunuzda, yeni bir kişiye, yeni bir gruba veya yeni bir Topluluğa mesaj göndermenizi ister. Bu seçeneklerin altında, aynı zamanda WhatsApp kullanan tüm kişilerinizin bir listesini görürsünüz. Kendinize mesaj göndermek için yeni seçenek, gelecekteki bir güncellemede de olsa, kişi listenizin en üstünde yer alabilir.

Hata yapmayın, WhatsApp’ta Tıkla ve İlet bağlantısını kullanarak veya tek üyesi olduğunuz bir WhatsApp grubunu kullanarak kendinize mesaj göndermeniz zaten mümkün. Ancak, bu yöntemler, gerçek, kasıtlı özellikler yerine tam olarak geçici çözümler alanına girer ve doğrudan FAB menüsünde bir seçenek görmek güzel olurdu. O zamana kadar, bu sohbeti kendinizle sohbet listenize sabitlemenizi öneririz, böylece her seferinde Tıkla ve İleti bağlantısını kullanmadan diğer uygulamalardan paylaşım sayfasına erişmek kolaydır.