En iyi 9 not alma uygulaması

Hiçbir şey, ne zaman olursa olsun hızlı düşünceleri not almanın rahatlığını yenemez ve en iyi Android telefonunuzdaki bir not alma uygulaması, bunları koymak için mükemmel bir yerdir. Yapışkan notlarınızı değiştirmek için basit bir not alma uygulaması veya toplantı ayrıntıları, ses kayıtları ve web’den ilginç bir makale için daha iyi bir organizasyona sahip gelişmiş bir çözüm arıyorsanız, telefonunuz için en iyi dokuz not alma uygulamalarını sizler için derledik.

1. OneNote

OneNote, Microsoft’tan güçlü bir platformlar arası not alma çözümüdür. Uygulama, Windows Yapışkan Notlar entegrasyonu ile birlikte gelir ve notları düzenlemek için bölümler ve sayfalar içeren geleneksel bir not defterini taklit eder. Metin ekleyebilir, medya ekleyebilir, sesinizi kaydedebilir ve biçimlendirmeyi tamamlamak için zengin bir metin düzenleyici kullanabilirsiniz. Android için OneNote, ekranınızda bir uygulama kısayolu gösteren bir rozeti etkinleştirme seçeneği de sunar. OneNote rozetine dokunun ve uygulamayı açmadan not alın. Microsoft yakın zamanda Android’deki OneNote uygulamasını, sık kullandığınız not defterlerinizi ve yapışkan notlarınızı gösteren yeni bir ana sayfayla yeniden tasarladı.

Bir not defteri bölümünü parolayla koruyabilir, başkalarını gerçek zamanlı işbirliği için bir not defterine davet edebilir ve başkalarıyla paylaşmak üzere bir sayfayı PDF olarak dışa aktarabilirsiniz. OneNote, verilerinizi kaydetmek ve eşitlemek için Microsoft OneDrive bulut depolama alanını kullanır. OneNote ücretsizdir ve iOS, Android, Windows, Mac ve web’de kullanılabilir.

Microsoft OneNote: Save Notes Kullanıcı Puanı: 4.4 PlayStore'dan indir

2. Bundled Notes

UI tasarımı öncelik listenizde yüksekse, Bundled Notes’tan başkasına bakmayın. Material You temasını benimseyen birkaç uygulamadan biridir ve uygulama kusursuzdur. Notlar ve yapılacaklar dışında, Bundle Notes, küçük kişisel projeleri yönetmek için zengin biçimlendirme ve Kanban tarzı panolara sahip bir indirim düzenleyicisi sunar. Uygulama, notları, görevleri ve projeleri düzenlemek için etiketlere güvenir. Paketlenmiş Notların ayrıntılı bir dökümüne sahibiz. Daha fazla bilgi için kontrol edin.

Uygulamanın ücretsiz sürümü, sizi altı paket ve 150 MB hesap depolama alanıyla sınırlar. 15 GB hesap depolama alanı ve 400 MB dosya yükleme limitinin kilidini açabilir ve profesyonel abonelik için ödeme yaparak web uygulamasına erişebilirsiniz.

Bundled Notes, Android’de ve web’de kullanılabilir (yalnızca profesyonel kullanıcılar). Geliştirici, gelecekte bir iOS ve Mac uygulaması vaat etti (ancak yine de bir süre uzakta).

3. Evernote

Evernote uzun zamandır piyasada, ancak mobil ve masaüstü uygulamaları son zamanlarda önemli bir yeniden tasarım aldı. Popüler not alma uygulaması, son notlarınızı, web kliplerinizi, resimlerinizi, belgelerinizi ve sık kullandığınız not defterlerinizi kontrol etmek için özelleştirilebilir yeni bir ana kontrol paneli sunar. Ayrıca hızlı bir şekilde not almak için bir not defteri vardır. Pano widget’larını özelleştirebilir ve güne güzel bir duvar kağıdı yerleştirebilirsiniz. Her zamanki Evernote özellikleri arasında notları düzenlemek için sağlam bir etiket sistemi, PDF dosyalarındaki metni bulmak için bir arama işlevi, snippet’leri veya web sayfalarını kaydetmek için bir tarayıcı uzantısı ve zengin bir metin düzenleyici bulunur.

Evernote, yapılacak işlerinizi tek bir yerden kontrol etmek için yerel görev yönetimini de tanıttı. Yazılım iOS, Android, Windows, Mac ve web’de mevcuttur.

Evernote – Not Düzenleyici Kullanıcı Puanı: 4.6 PlayStore'dan indir

4. Google Keep

Android’deki varsayılan not alma uygulaması olan Google Keep, işi temel not alma seçenekleriyle halleder. Farklı tema seçenekleriyle yeni bir not oluşturabilir, güzel bir arka plan ayarlayabilir ve görevler, medya, çizimler ve ses kayıtları ekleyebilirsiniz. Gmail gibi, Google Keep de notları farklı klasörlerde düzenlemek için etiketleri kullanır. Notları sabitleyebilir ve hatırlatıcılar ayarlayabilirsiniz, ancak hassas notlarınızı bir parola ile korumanın bir yolu yoktur. Ortak çalışmaya gelince, başkalarını davet edebilir ve bir sonraki geziyi Google Keep’te planlamak için grup olarak çalışabilirsiniz.

En son Materyal oluşturmanın yanı sıra, Google Keep tüm bu yıllar boyunca çoğunlukla aynı kaldı. Google’ın zengin metin biçimlendirmesini ve yeni özellikleri Keep’e getirmesinin zamanı geldi. Ücretsiz uygulama iOS, Android ve web’de kullanılabilir.

Google Keep Kullanıcı Puanı: 4.2 PlayStore'dan indir

5. Standard Notes

Standard Notes açık kaynak kodludur ve notlarınızı sektör lideri şifreleme ile korur. Standard Notes’un ücretsiz planı, platformlar arası senkronizasyon, çevrimdışı bir işlev, notları kilitlemek için bir şifre özelliği, etiket organizasyonu ve sınırsız cihaz desteği içerir. Zengin metin biçimlendirme, görev yönetimi, bir yıla kadar not revizyon geçmişi ve iç içe klasörler aracılığıyla daha iyi organizasyon için Üretkenlik veya Profesyonel plana yükseltmeniz gerekir. Plan, 100 GB şifreli bulut depolama ile birlikte geldiğinden, çok sayıda fotoğraf ve videoyu notlarda saklarsanız, ikincisi dikkate değer.

Standard Notes, her mobil (iOS ve Android) ve masaüstü platformunda (Windows, Mac ve Linux) yerel uygulamalara sahiptir.

Standard Notes Kullanıcı Puanı: 4.6 PlayStore'dan indir

6. Simplenote

Diğer not alma çözümlerindeki düzinelerce özellik sizi bunalttıysa, Simplenote, basit bir not alma teklifiyle deneyimin dağınıklığını ortadan kaldırır. WordPress geliştiricileri tarafından oluşturulan Simplenote, zengin biçimlendirme, yapılacaklar listesi, özel notlar için parola koruması için işaretleme sunar ve etiketlerle düzenli kalmanıza yardımcı olur. Simplenote, medya eki, sesli notlar, PDF dosya desteği ve web kırpma gibi temel özellikleri kaçırır.

Simplenote Kullanıcı Puanı: 4.4 PlayStore'dan indir

7. Nimbus Notes

Nimbus, Android’de özelliklerle dolu bir not alma uygulamasıdır. Zengin bir metin düzenleyici, işaretleme desteği, fotoğraflar, videolar, PDF eki, bir web kırpıcı ve fiziksel belgelerinizi dijitalleştirmek için yerleşik bir tarayıcı sunar. Nimbus ayrıca farklı amaçlar için birden fazla çalışma alanı oluşturmanıza olanak tanır. Örneğin, kişisel bilgileri belirli bir çalışma alanında saklayabilir ve ofis çalışma alanını iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Nimbus’ın araması Evernote’unki kadar iyi. PDF’lerde, resimlerde, Word ve HTML dosyalarında metin arayabilirsiniz.

Nimbus Pro, sınırsız not, blok, ayda 5 GB yükleme, gelişmiş arama ve daha fazla çalışma alanının kilidini açar. Nimbus, iOS, Android, Windows, Mac ve web’deki yerel uygulamalara sahip bir çapraz platform çözümüdür.

Nimbus Note Kullanıcı Puanı: 4.1 PlayStore'dan indir

8. Obsidian

Obsidian’ı standart bir not alma uygulaması olarak görmeyin. Obsidian, dahili bağlantılarla not almaya benzersiz bir yaklaşım ve bağlantılı notları kontrol etmek için bir grafik görünümü sunar. Tam markdown desteği, özelleştirilebilir bir araç çubuğu ve çeşitli temaların yanı sıra, Obsidian deneyiminize eksik özellikler eklemek için topluluk eklentilerini keşfedebilirsiniz. Mevcut sürüm oldukça eski olduğu için gelecekte UI güncellemelerini görmeyi umuyoruz.

Obsidian Kullanıcı Puanı: 4.5 PlayStore'dan indir

9. Notion

Notion, Android’deki standart bir not alma uygulamasından daha fazlasıdır. Şirket, mobil cihazlarda bir web sarmalayıcı uygulaması sunuyordu. Notion kısa süre önce mobil teklifini iOS ve Android’de yerel öğelerle yeniden tasarladı. Şimdi çok daha iyi hissediyor ve görünüyor. Standart notların yanı sıra, bilgileri yönetmek için tablolar ekleyebilir ve takvim, zaman çizelgesi, liste ve pano görünümlerini inceleyebilirsiniz. Uygulama, Slack, OneDrive, Asana, GitHub, Figma ve daha fazlası gibi diğer üçüncü taraf hizmetlerle kusursuz bir şekilde çalışır.

Notion, zengin bir şablon kitaplığıyla öne çıkıyor. Başlamak için yerleşik şablonlardan birini seçebilir veya aynısını Notion topluluğundan keşfedebilirsiniz. Notları yönetmek, projeleri takip etmek ve bir sonraki yaz pikniğinizi birlikte planlamak için birden fazla çalışma alanı oluşturabilir ve iş çalışma alanınızı diğer ekip üyeleri ve çalışanlarla paylaşabilirsiniz.

Notion, iOS, Android, Windows, Mac ve web’de kullanılabilir.

Fiyat: Kişisel planı indirmek ve kullanmak ücretsizdir. Sınırsız dosya yükleme ve sayfalar için 30 günlük sürüm geçmişi sunan Personal Pro planı için abonelik planları aylık 4 dolardan başlar.

Notion – notes, docs, tasks Kullanıcı Puanı: 4.2 PlayStore'dan indir

Hareket halindeyken dijital notlar alın

Bazı insanlar notlarını tutmak için fiziksel bir defter ve kalem kullanmayı tercih edebilir. Ancak kağıtsız bir yaşamı tercih ediyorsanız, modern çağda dijital not alma uygulaması olmazsa olmazlardan.