WhatsApp’ta Yeni Dönem E-posta İle Doğrulama!

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri olan WhatsApp dünyada neredeyse en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Şirket gün geçtikçe uygulama üzerinde oldukça fazla güncellemeye gitti. Bugünkü yazımızda sizlere WhatsApp’in E-posta doğrulama güncellemesi hakkında bilgi vereceğiz.

Gelecek güncelleme ile birlikte e-posta adresiyle hesaplarını yönetmeye yarayacak şekilde tasarlanacak. Özellikle günümüzde internetin bu denli hayatımıza girmesinden dolayı güvenlik ağları oldukça önemli bir yer almaya başladı şirket bu güncellemeyi sırf güvenlik amacı ile getirmese de güvenlik açısında da yararlı olacaktır.

Özelliği denemek isteyenler işe şu şekilde deneyebilirler WhatsApp Ayarlar > Hesap bölümünden SMS ile 6 haneli kodu alamayanlar için ikinci bir yol olan e-posta seçeneği ile hesabınıza erişim sağlayabilirsiniz.

Son olarak WhatsApp e-posta ile doğrulama güncellemesi şu anlık İOS kullanıcılarına sunuldu, Android kullanıcılarına sunulmayan bu özellik yakında her iki tarafta da kullanıma sunulması beklenmekte.