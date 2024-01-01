Ana Sayfa » E-Spor Wicadia 2024 Yılına Fırtına Gibi Giriyor! Wicadia 3. Kez Üst Üste CS2 FPL Avrupa Şampiyonu Oldu E-Spor Wicadia 2024 Yılına Fırtına Gibi Giriyor! Wicadia 3. Kez Üst Üste CS2 FPL Avrupa Şampiyonu Oldu Emine Emre 15 Görüntüleme 0

Eternal Fire’ın genç yeteneği Ali “Wicadia” Haydar Yalçın, Counter Strike 2 de adeta şov yapıyor. 2023 yılında daha önce 2 kez CS2 FPL Avrupa şampiyonu olmayı başaran başarılı esporcu, yeni yıla girmeden 3üncü şampiyonluğunu da elde etti. Wicadia 2024 yılına fırtına gibi giriyor! 3 kez üst üste CS2 FPL Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza atan genç yetenek, elde ettiği başarının yanı sıra 7 bin dolar daha kazandı. Wicadia 3. kez üst üste CS2 FPL Avrupa şampiyonu olunca Türk espor tutkunları da sosyal medyada mutluluklarını dile getirdiler. İşte detaylar…

Wicadia 2024 Yılına Fırtına Gibi Giriyor! Wicadia 3. Kez Üst Üste CS2 FPL Avrupa Şampiyonu Oldu

2021 yılından bu yana profesyonel olarak espor yapan Ali “Wicadia” Haydar Yalçın, Eternal Fire çatısı altında boy gösteriyor. Counter Strike Global Offensive de önemli başarılara imza atan genç yetenek, CS2’ye geçilmesinin ardından da başarılarını artırarak yoluna devam ediyor. 3. kez üst üste CS2 FPL Avrupa şampiyonu olan oyuncu, 7 bin dolar daha ödül kazandı. Başarılı esporcunun önceki 2 şampiyonluğunda elde ettiği gelirler ise şu şekildeydi:

1. ay 12500 dolar

2. ay 7000 dolar

3. ay 7000 dolar (Bu ay)

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Espor Tutkunları Sosyal Medyadan Ali “Wicadia” Haydar Yalçın’ı Tebrik Etti!

Başta Eternal Fire taraftarları olmak üzere; espor tutkunları, Wicadia’nın elde ettiği başarı nedeniyle kendisini tebrik etti. İşte espor hayranlarının yaptığı paylaşımlardan bazıları:

“Avrupa’yı resmen haraca bağladı. Çıkıyor çıkıyor alıyor. Göğsümüzü kabartıyor doğrusu, tebrik ederim kendisini, başarılarının devamını dilerim.”

“İstersen en iyi üniversiteden mezun ol, en iyi şirkette işe gir şu parayı kazanamazsın 1 yılda Türkiye’de. Adam 3 ayda 26500 dolar kazandı. Neredeyse 800 bin TL. Pek çok kişinin 1 yılda kazanamadığı para, tebrik ederim…”

“FPL Şampiyonu olmak her babayiğidin harcı değil. Hele de bunu 3 kez üst üste yapmak müthiş zor bir iş, kazandığı para anasının ak sütü gibi helaldir, hatta az bile. Cari açığı kapatana kadar devam, bravo!”

“Bu trendi devam ettirirse, gelmiş geçmiş en iyi Türk CS oyuncusu olabilir Wicadia, öyle bir yetenek. Üstelik bu durum çok da uzun zaman almayacak gibi. Üstelik performansı ile Eternal Fire’ı ilk 5’e dahi taşıyabilir.”