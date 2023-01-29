WILD HEARTS’tan Yeni Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Günümüzde birden fazla oyun çıkmakta bu oyunlar arasında yerini alan WILD HEARTS çıkmadan önce oldukça beğenilen oyunlar arasında yerini aldı özellikle yeni bir avlanma türünde ki oyun oldukça dikkat çekti. Bugünkü yazımızda sizlere WILD HEARTS çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ve yeni oynanış videosuna göz atacağız.

Oyunun konusunu sizlere kısaca açıklayalım; Wild Hearts, aslında canavar avlama oyunudur. Feodal Japonya’dan ilham alan Azuma ülkesinde kol gezen ve yakıp yıkan devasa canavarlar dünyayı ve insanlar için tehlike. Bir avcı olarak bu canavarları yok etmek bizlere düşüyor.

Oyunu tek başına oynama imkanınız bulunmakta fakat bazı canavarlar o kadar güçlü ki tek başınıza onları alt etmeniz oldukça zaman alacaktır bunun için arkadaşlarınız ile beraber bu maceraya katılabilirsiniz.

Oyuncuların bir merak ettiği diğer konu ise Oyunun fiyatı oldu. Oyunun fiyatı 1.199 TL olarak belirlendi ve tüm platformlarda tam çapraz oynamayı destekleyecek. Türkiye fiyatı oldukça can sıkıcı gibi duruyor. WILD HEARTS, 17 Şubat‘ta PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.