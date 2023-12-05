Windows 11’in yeni güncellemesi pek çok yeni özellik ve düzeltmeler içeriyor. Ancak bazı kullanıcıların söylediğine göre Windows 11 23H2 güncellemesi oyun performansını düşürüyor. Sık sık güncellemeler yayımlayan Windows 11, yeni güncellemesi ile kullanıcıların bir kısmını memnun edememiş görünüyor. Bazı kullanıcılar, Windows 11 23H2 güncellemesi sonrasında oyun performansların düştüğünü iddia ediyor. Ayrıca oyunlarda fark edilir şekilde yavaşlamanın gerçekleştiği belirtiliyor.

Windows 11 23H2 Güncellemesi Oyunlarda Yavaşlamaya Neden Oluyor!

Microsoft Windows 11 23H2 güncellemesi ile yeni özellikler ve eski sürümlerde var olan hatalarda düzeltmeler gerçekleştirdi. Bilgisayarı günlük olağan işler için kullananlar için bu güncelleme pozitif etki yaratırken bilgisayarı daha çok oyun oynamak için kullananlar ise güncellemeyi beğenmedi.

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Microsoft forumlarında, güncelleme hakkında şikayetlerini dile getiren oyun tutkunları oyun oynarken yaşadıkları problemleri resmi bir şekilde şirkete aktarmış durumda. Bu kapsamda kullanıcıların çoğu bir önceki güncelleme olan 22H2 ile 23H2’yi kıyasladıklarında, kurulumun dahi bir önceki sürümden yüzde 8’e varan oranlarda daha yavaş gerçekleştiğini belirtiyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar oyunlarda kasılma, takılma gibi problemlerin meydana geldiğini ve bu durumların oyun performansını ciddi anlamda etkilediğini belirtmekteler.

Windows 11 23H2 Güncellemesi Sorunları Nasıl Çözülür?

Yeni güncellemeden memnun olmayan kullanıcıların en etkili çözümü bir önceki sürüme dönmek oldu. Microsoft ise eski sürüme dönmeden bu problemleri giderebilecek bir çözüm yolu sunmuş durumda. Microsoft’un tavsiye ettiği yöntemi deneyen bazı kullanıcılar sorunun çözüldüğünü de bildirmekte.

Microsoft kullanıcılara, Microsoft Defender’ı birtakım PowerShell komutları ile sıfırlamalarını ve ardından bilgisayarı yeniden başlatmalarını önerdi. Akabinde kullanıcılara BIOS’ta CPU Sanallaştırmayı etkin hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Bundan sonra ise Windows Security’nin açılarak Core Isolation ayarları altında bulunan Memory Integrity’nin etkin hale getirilmesi ve sonrasında da bilgisayarın yeniden başlatılması gerekmekte. Microsoft’un belirttiğine göre bu yönergeler doğrultusunda işlemler yapıldığında problem çözülmüş oluyor.

Yukarıda anlatılan işlemler neticesinde Hypervisor’ın çalışması ve bu sayede Sanallaştırma Güvenliği etkin hale gelecek. Bu yöntemi deneyen pek çok kullanıcı problemin ortadan kalktığına yönelik açıklamalarda bulunurken, bu yöntemden sonra da istediği verimi alamadığını belirten pek çok gamer da şahsi sosyal medya hesabından serzenişlerini dile getirmeye devam ediyor.

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