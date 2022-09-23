Windows 11’de Android APK’ları Nasıl Kurulur ?

Windows 11 artık, kullanıcıların Play Store’un içinde ve dışında şu anda mevcut olan herhangi bir Android uygulamasını yüklemelerine olanak tanıyan Android APK’nın yan yüklenmesini destekliyor. Ancak, Windows varsayılan olarak yan yüklemeyi etkinleştirmez ve komut satırının temellerini bilmiyorsanız bu sinir bozucu olabilir.

Muhtemelen bildiğiniz gibi, Microsoft şu anda Dev ve Beta kanalında Android için Windows Alt Sistemini test ediyor. Microsoft, masaüstündeki Android uygulamalarını olabildiğince yerel hissettirmek için kendi sanal makine kapsayıcısını oluşturdu ve Amazon AppStore’a erişiminiz varsa yükleme işlemi son derece basittir.

Microsoft ayrıca kullanıcıların ADB komutunu kullanarak uygulamaları yandan yüklemesine izin verir, ancak şirketin yeni başlayanlar için yandan yüklemeyi ne zaman erişilebilir hale getirebileceğine dair bir ETA yoktur. Neyse ki, “WSAInstall” adlı yeni bir üçüncü taraf uygulamasının piyasaya sürülmesiyle, Android APK’larını Windows 11’e yüklemek çok daha kolay hale geldi.

Ayrıca bkz: Windows 11 Nasıl Kurulur ?

Android için Windows Alt Sisteminde yapılan küçük bir değişiklikten sonra, bazı kullanıcılar Windows 11’e Google Play Store’u yüklemeyi başardılar. Şimdi, Simone’dan Twitter’a geçen bir geliştirici, Android uygulamalarının APK’larının kurulumunu otomatikleştirmek için “WSTools” adlı yeni bir uygulama oluşturdu.

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Windows 11’de Android APK’ları Kurma

Bu yeni üçüncü taraf uygulaması, Android uygulamalarını her seferinde manuel olarak yüklemek için Komut İstemi/PowerShell ihtiyacını ortadan kaldırdı. Bunun yerine, artık GUI içindeki “Yükle” düğmesine dokunabilirsiniz.

Başlamak için öncelikle Microsoft Store’dan Android için Windows Alt Sistemini indirdiğinizden emin olun.

Bu, Mağaza’da “Android için Windows Alt Sistemi” aranarak yapılabilir veya mağaza girişini manuel olarak ziyaret edebilirsiniz.

Android için Windows Alt Sistemini yükledikten sonra, tüm süreci çok daha kolay hale getiren Microsoft Store’dan WSATools’u indirip çalıştırın.

Bu Windows Alt Sistemi için bir APK yükleyicisidir ve kullanıcıların APK’yi manuel olarak seçmesini ve yükle düğmesine tıklamasını gerektirir.

Ancak Google’ın web sitesinden ADB’yi indirdiğinizden emin olun ve yukarıdaki işlemi uygulayın.