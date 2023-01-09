Winnebago Elektrikli Karavan Minibüs Üretecek!

Tanınmış bir eğlence aracı ve treyler üreticisi olan Winnebago, en yeni ürününü ortaya çıkarmaya hazırlanıyor; tamamen elektrikli bir karavan. Şirket, yalnızca #eVANLIFE hashtag’i ile tanımlanan ve şehirleri, doğal manzaraları ve diğer görüntüleri içeren benzersiz bir kamuflaj desenine sahip prototipe bir bakış sağlayan kısa bir tanıtım videosu yayınladı.

Prototip, Ford E-Transit‘e dayanıyor gibi görünüyor. Yan profilden, Winnebago E-Transit Cargo Van standart bir dingil mesafesine ve yüksek bir tavana sahip gibi görünüyor, bu da RV uzmanlarına 130 inç dingil mesafesi ve 110 inç yükseklik sağlayacak.

Bu, geçici bir banyo, mutfak, oturma alanı ve yatak odası gibi konforlar için bol miktarda alan sunabilir ve yolculara bir eğlence otomobilinden bekleyecekleri konforu sağlayabilir.

Teknoloji açısından, E-Transit Kargo Van, standart olarak 68 kilovat-saatlik bir batarya ile donatılmış olarak gelir ve Alçak Tavan varyantı için tek bir şarjla tahmini 126 mil sürüş menzili sunar. Bu, paket teslimatı veya hastaların taşınması için yeterli olsa da, genellikle eğlence araçlarının gerektirdiği daha uzun günlük sürüşler için yeterli olmayabilir.

Menzil, aracı konforlu hale getirmek için gereken ek ağırlık nedeniyle daha da azaltılabilir, ancak Winnebago’nun bunu zaten hesaba katmış olması ve sorunu çözmek için bir planı olması muhtemeldir.

Prototipin içi, muhtemelen birkaç küçük değişiklikle birlikte normal E-Transit’in gösterge paneli düzenini içeriyor gibi görünüyor. Koltuklar kapitone deri ile kaplanmıştır, bu da temel iç tasarımın olası alıcılar için daha lüks unsurlarla yükseltilebileceğini düşündürmektedir.

Daha fazla bilgi için aracın 18 Ocak‘ta Florida RV SuperShow‘da tanıtılmasını beklememiz gerekecek ve bildirildiğine göre Winnebago, önceden kaydolanlar için test sürüşleri sunacak. Tamamen elektrikli karavan, çevreye duyarlı maceracıların ilgisini çekeceği kesin ve son ürünü görmek, yetenekleri ve özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek heyecan verici olacak.