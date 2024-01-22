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CD Projekt Ortak CEO'su Adam Badowski, Witcher severlere güzel bir haber verdi: Witcher serisinin yeni oyunu 2024 yılında üretim aşamasına geçecek.

Polonyalı video oyun geliştirici şirket CD Projekt, ürettiği The Witcher serisi ve Cyberpunk 2077 oyunları ile sektöre damgasını vurdu. Oyun severler tarafından oldukça beğenilen bu oyunlar gişe rekorları kırdı. Şimdi ise CD Projekt yeni bir haberle tüm Witcher sevenleri heyecanlandırdı. The Witcher’ın yeni versiyonu Polaris geliyor! Witcher serisinin yeni oyunu 2024 yılında üretim aşamasına geçiyor.

Witcher Serisinin Yeni Oyunu 2024 Yılında Üretim Aşamasına Geçiyor

Adam Badowski, CD Projeckt’in deneyimli isimlerinden biri idi. 2024 yılının başında Adam Badowski, Michal Nowakowski ile birlikte şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Başarılı bir oyun stüdyosu olan CD Projekt, Cyberpunk 2077 ve The Witcher serisi ile ün saldı. Başarılı işlerini devam ettirmek için var güçleriyle çalışan ekip şimdi de The Witcher serisinin yeni oyunu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Witcher oyununun yeni sürümü için hali hazırda yüzlerce kişi çalışmakta. Adam Badowski’nin açıklamalarına göre ise 2024 yılının ortalarına doğru, bahse konu proje üzerinde çalışan sayısı 400’ü bulacak. Bir orta çağ fantezi oyunu olan serinin son oyunu ise “Polaris” adı ile anılacak. 2007 yılında piyasaya sürülmüş ve şimdiye dek 75 milyonu aşkın satış yapmış olan Witcher’ın yeni üçlemesi Polaris oyunun 2026 ya da 2027 yıllarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. AAA oyun sınıfında olan bu yapımın geliştirme süresinin 3 yıl kadar olduğu düşünüldüğü için, 2027 yılına kadar CD Projekt’ten farklı bir oyun çıkarması beklenmiyor.

The Witcher Polaris Çalışmaları Başladı

Witcher Polaris üçlemesinin geliştirme aşaması olan 3 yıllık periyotta, stüdyodan yeni bir oyun beklenmese de CD Projekt’in Cyberpunk’ın Orion kod adlı oyunu üzerince çalıştığı da bilinmekte. Kavramsal aşamada olan bu oyunun geliştirilmesinde 2024 yılı içersinde 80 kişinin çalışacağı öngörülmekte. Oyun üzerinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Nowakowski, çok oyunculu öğelerin oyuna dahlinin planlandığını ancak ayrıntıları henüz açıklayamayacağını deklare etti.

CD Projekt’in üzerinde çalıştığı bir diğer konu ise oyun geliştirmede yapay zeka teknolojisinin kullanımı. Şirket, yapay zekanın, oyun geliştirme aşamalarının bir kısmında kullanımının yararlı olabileceğini ancak bir insanın da yerini asla alamayacağını düşünüyor. Bu kapsamda CD Projekt, yapay zeka kullanımı hakkında çeşitli araştırmalar yapmak için bir ekip kurmuş durumda.