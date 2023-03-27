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Witchfire Oynanış Videosu Yayınlandı!

Bu yıl içinde çıkması beklenen Witchfire Epic Games Store‘da erken erişim olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Daha sonra oyun, tam olarak geliştirildiğinde Steam ve konsol platformunda sergilenecek.

Mustafa

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Witchfire Oynanış Videosu Yayınlandı

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Polonyalı bağımsız geliştiriciler The Astronauts’un gotik roguelite birinci şahıs nişancı oyunu olan Witchfire, piyasaya çıkmadan önce oldukça ses getirmeye başladı. Bugünkü yazımızda sizlere Witchfire oynanış videosuna göz atacağız.

İlk olarak sizlere oyunun kısa bir özetini geçelim; Oyun konusu itibari ile oldukça sürükleyici olan Witchfire, karanlık bir dünyada geçen roguelite nişancı oyunu olacak ve hızlı bir aksiyona içren sahneler ile karşımıza çıkacak.

Özellikle oyun içinde bulunan Cadı ülkesinde sizleri tehlikeli yaratıklar bekliyor olacak. Oyun içinde oldukça farklı güçlerde bulunan silahlar ile yaratıklarla mücadele etme şansı bulacaksınız. Bunun yanında cadılar üzerinde kullanacağınız büyü güçlerinizin de olacağını unutmayın.

Oyun içi grafiklere gelecek olursak; yapımcı şirket oldukça başarılı bir iş çıkarmışa benziyor. Yaratıklardan tutun cadılara kadar oldukça fazla karakter bulunacak videoda izlediğiniz gibi silahların kullanımı ise oldukça gerçekçi gibi bir hava sergilemekte.

Oyunun çıkış tarihi hakkında tam bir bilgi olmasa da bu yıl Epic Games Store‘da erken erişim olarak oyuncuların karşısına çıkacak. Daha sonra oyun, tam olarak geliştirildiğinde Steam ve konsol platformunda sergilenecek.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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