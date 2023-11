2 yıl önce duyurulan ve geliştirilmesine başlanılan Wonder Woman oyunu için dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Buna göre, Wonder Woman oyunu canlı hizmet (live service) olabilir. Bu iddiaya dayanak gösterilen gerekçe ise, oyunun geliştirici stüdyosu olan Monolith Productions tarafından açılan bir iş ilanı. Söz konusu ilanda oyun geliştirici stüdyonun, “canlı hizmet oyunu deneyimi” olan personel aradığı görülüyor.

Wonder Woman Oyunu Canlı Hizmet Olabilir

Warner Bros’un alt kuruluşu konumunda bulunan video oyun geliştirme firması Monolith Productions yeni bir iş ilanı açtı. İlanda İngilizce “Experience helping maintain a live software product or game” ibaresi yer aldı. Türkçe karşılığı ile “Canlı bir yazılım ürününün veya oyununun sürdürülmesine yardımcı olma deneyimi” anlamına gelen tabir, başarılı oyun stüdyosunun “canlı hizmet (live service)” bir oyun üzerinde çalıştığı izlenimini doğurdu.

Monolith Productions’ın geliştirmekte olduğu en ünlü ve büyük oyunun Wonder Woman olduğu bilindiği için, iş ilanında bahsedilen özelliklere sahip personelin bu oyun için arandığı yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Bilindiği üzere 2021 yılı Aralık ayında yapılan The Game Awards da duyurulan Wonder Woman oyunu, o tarihten bu yana büyük bir heyecanla bekleniyor. Shadow of War oyununda ünlenen Nemesis sisteminin yer alması beklenen oyun hakkında aradan geçen 2 yılda büyük sızıntılar yaşanmadı. Bununla birlikte, oyunun canlı servis mekanikleri içermesinin beklentiler dahilinde olduğu oyun kamuoyuna yansımıştı.

Warner Bros’un son dönemde oyunlarda “canlı hizmet (live service)” üzerine gitmesi oyunculardan büyük eleştiri alsa da, ünlü dijital eğlence üreticisi henüz bu fikrinde başarısız olduğunu kabul etmiş değil. Bununla birlikte, oyuncular; “canlı hizmet (live service) oyunlara” mesafeli yaklaşmaya devam ediyor.

Oyuncular Tepkili, Warner Bros’u Ders Almamakla Suçluyor!

Wonder Woman oyununun giderek canlı hizmete daha da yaklaştığını gösteren ögelerin ve duyumların ortaya çıkması, gamerların canını sıkmış durumda. Oyun geliştirici stüdyonun son ilanından sonra şahsi sosyal medya hesaplarından görüşlerini dile getiren oyuncular firmaya yönelik eleştirilerini sıraladı. Bunlardan bazılarına göz atmak gerekirse:

“David Zaslav, Cartoon Network ve HBO Max’ı bitirdi sıra WB oyunlarında belli ki… Özellikle mi uğraşıyorlar oyuncuları kendilerinden uzaklaştırmak için anlayamıyorum gerçekten.”

“Wonder Woman ile canlı hizmet mantığı nasıl oturacak merak ediyorum. Yaptıkları şeyleri batırmak için özel çaba sarf ediyor gibiler. Bu gidişle Warner Bros oyun sektöründe büyük yara alır.”

“Avengers için live service işi tutmamışken Wonder Woman için mi tutacak? Ne zaman vazgeçecekler bu saçmalıktan; Warner Bros batınca mı?”