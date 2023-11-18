2021 yılında duyurulan ve o tarihten bu yana geliştirilmeye devam edilen Wonder Woman oyunu için geçen hafta bir söylenti ortaya çıkmıştı. Söylenti, Wonder Woman oyununun canlı hizmet (live service) olabileceği yönündeydi. Bu söylentinin de dayanak noktası, oyunu geliştiren firma olan Monolith Productions tarafından açılan yeni iş ilanıydı. Zira söz konusu ilanda yeni personel için “Canlı bir yazılım ürününün veya oyununun sürdürülmesine yardımcı olma deneyimi” arandığı belirtiliyordu. Bu durum Wonder Woman’ın live service olarak geliştirileceği şeklinde yorumlandı. Ancak bu hafta Warner Bros’tan yalanlama geldi; Wonder Woman tek oyunculu olacak.

Wonder Woman Tek Oyunculu Olacak

Canlı hizmet (live service) oyunları beğenmeyen gamerların sayısı çoğunlukta. Bu türde geliştirilen pek çok oyun da uzun ömürlü olmuyor ve kısa sürede oyun sektörüne veda ediyor. Ancak henüz firmalar bu durumu kabullenmiş değil ve canlı hizmet (live service) oyun geliştirmeyi sürdürüyorlar. Oyuncuların bu konudaki eleştirileri son olarak Wonder Woman ile gün yüzüne çıktı.

Wonder Woman’ın canlı hizmet olarak geliştirilme ihtimalini doğuran, Warner Bros’un alt kuruluşu konumunda bulunan video oyun geliştirme firması Monolith Productions’ın açtığı iş ilanının Wonder Woman ile alakası olmadığı belirtildi. Bu konuda açıklama yapan Warner Bros şu ifadeleri kullandı:

“Wonder Woman tek oyunculu olarak geliştiriliyor. Oyunun canlı hizmet (live service) olarak geliştirildiği söylentisinin dayanak noktası olan iş ilanının bu oyunla herhangi bir ilintisi bulunmuyor. Wonder Woman, dinamik bir açık dünyada geçen tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunudur. Canlı hizmet (live-service) olarak tasarlanmamıştır.”

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Oyuncular Mutlu!

Wonder Woman oyunun canlı hizmet (live service) olarak geliştirilme ihtimalinden son derece rahatsız olan oyuncular, geçtiğimiz hafta bu konuda tepkilerini dile getirmişlerdi. Bu ihtimalin ortadan kalkması ve Warner Bros’un yaptığı yalanlama üzerine gamerlar da rahat bir nefes aldı.

Warner Bros’un aldığı kararın doğru olduğunu belirten oyuncular, bu türdeki yapımlardan tamamen vaz geçilmesi gerektiğini savunuyor. Buna dayanak olarak da; Avengers için tutmayan live service türünü ve başka oyunları örnek olarak gösteriyorlar.