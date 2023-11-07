2004 yılında piyasaya çıkan ve kısa sürede büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan, MMORPG türü oyun denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri konumunda bulunan World of Warcraft hakkında gündem yaratacak bir duyum geldi. Yabancı oyun kaynaklarında iddia edilen bilgiye göre; Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen efsane çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu World of Warcraft Xbox konsollarına gelebilir.

World of Warcraft Xbox Konsollarında da Efsane Olabilir

World of Warcraft ya da kısaca WoW denildiğinde koca bir neslin aklında anıları canlanıyor. 20 yıla yakın geçmişiyle milyonlarca oyuncunun çocukluğuna ya da gençliğine hitap eden yapım, halen hayran kitlesini de korumayı başaran oyunlardan. Kasım ayı ile birlikte gündeme gelen yeni ve dikkat çekici bir iddia, oyunun Xbox konsollarına geleceği yönünde. Bu gelişme, oyunun ve Xbox konsol kullanıcılarının heyecanlanmasına yetti.

WoW’un özelliklerinden dolayı Xbox’a gelemeyeceğini ve bu iddiayı bu nedenle gerçekçi bulmadığını belirten pek çok oyuncu da mevcut. Örneğin; Wow’un inanılmaz add-on ve skill basmak için tuş istediğine dikkat çeken bir gamer; “bunları konsola getiremezler” diyerek konuya farklı ve mantıklı bir bakış açısı ile de yaklaşarak “neden olmayacağını” belirtiyor.

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WoW Xbox Konsollarına Gelecek Mi?

World of Warcraft’ın Xbox konsollarına gelme ihtimali bulunduğunu belirten ve bu ihtimal karşısında mutlu olan pek çok gamer da mevcut. WoW’un Xbox konsollarına gelme ihtimaline yönelik olarak serinin hayranlarının ve Xbox kullanıcılarının görüşlerine daha yakından bakmak gerekirse:

“Ne zaman Wow oynasam kol ve bilek ağrısı çekiyorum, çünkü oyun uzun saatler istiyor. Konsolda olsun çok isterim o gamepad rahatlığı ve konforuyla çok güzel olur. Tabi çok uzun bir çalışma gerekir oyunda binbir türlü skill var.”

“Konsollarda oynanabilen başka MMO’lar da var o yüzden WOW da olabilir, neden olmasın? Bu teknolojide istenildiği zaman yapılamayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası.”

“Wow’u klavye ve mouse olmadan oynamak mümkün mü; hele de “add-on” olmadan… Bence mümkün değil.”

“Final Fantasy XIV gibi sade bir sistem ile gelmesi gerekiyor. Yani bunu yapmak imkansız değil bence, klavye mouse desteği zaten gelir. Ancak add-onn konusu büyük bir soru işareti diye düşünüyorum.”