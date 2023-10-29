Worlds 2023 Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Düne (28 Ekim Cumartesi) kadar grup etabında yapılan maçlar ile Worlds 2023’ten elenen 5 ekip ve çeyrek finale kalan 5 takım belli olmuştu. Son 6 takım bugün birbirleri ile mücadele ettiler ve League of Legends 2023 Dünya Kupası Swiss etabı netleşti. 16 takımlı grubun yarısı turnuvaya veda ederken, yarısı da son sekize kaldı. Turnuvada bugün oynanan maçlara ve Worlds 2023 çeyrek final eşleşmelerine Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

LoL Dünya Kupası 2023 Grup Etabı Sonuçlandı

Bugün (29 Ekim Pazar) yapılan 3 seride 6 ekip karşı karşıya geldi. Grup etabında çıktıkları 4 maçta 2’şer galibiyeti ve 2’şer mağlubiyeti bulunan söz konusu altı takımın mücadelesi sonrasında 3 takım daha çeyrek finale yükselen ekipler arasına katıldı. 3 ekip de evinin yolunu tutan kulüplerden oldu.

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Türkiye saati ile sabah 7’de ilk eşleşme 2 Güney Kore temsilcisi arasında yapıldı. Serideki 2 maç da kıran kırana geçmesine rağmen, KT Rolster rakibi Dplus’ı dize getirmesini bildi. İlk maç 34 dakika 24 saniye sürerken, 2nci maç da 43 dakika 25 saniye sürdü. Son derece çekişmeli geçen maçları kazanan KT Rolster kendisini son 8’e atmayı başardı; rakibini de turnuva dışına itti.

Ülkemiz saati ile sabah 9 da günün 2nci serisi başladı. Avrupa temsilcisi Fnatic ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Weibo Gaming arasındaki mücadele Bo3 formatında yapıldı. Seride, Fnatic 28 dakika 23 saniye süren ilk maçı alarak öne geçmesine rağmen sonraki 2 maça ağırlığını koyan Çin temsilcisi Weibo Gaming eşleşmeyi geriden gelerek 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonuçla Çin ekibi Weibo Gaming son 8’e kalırken, Fnatic ise turnuvadan elenen bir diğer Avrupa ekibi oldu. Serinin en değerli oyuncusu (MVP) Weibo Gaming’ten Light Wang Guangyu (Bot) oldu.

Günün ve Worlds 2023 gruplarının son maçı ülkemiz saati ile 11:40’ta Avrupa ekibi G2 Esports ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Bilibili Gaming arasında yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan serinin ilk maçını Çin ekibi Bilibili Gaming aldı. 2nci kapışmanın kazananı Avrupa takımı G2 Esports oldu ve seriye denge geldi: 1-1!

Birbirinden çekişmeli geçen 3 maçta da taraflar dişe diş mücadele etse de; son maçı kazanmasını bilen Bilibili Gaming; turnuvada çeyrek finale kalmayı başaran son ekip oldu. G2 Esports da LoL 2023 Dünya Kupası’na grup aşamasında veda eden son takım olarak kayıtlarda yerini aldı.

LoL Worlds 2023 Puan Durumu

Yapılan tüm maçların ardından LoL 2023 Dünya Kupası’nda puan durumu şu şekilde oldu:

# Team Maçlar Oyunlar 1. Gen.G Esports (ÇEYREK FİNALDE) 3-0 4-0 1. JD Gaming (ÇEYREK FİNALDE) 3-0 4-1 3. LNG Esports (ÇEYREK FİNALDE) 3-1 5-3 3. NRG (ÇEYREK FİNALDE) 3-1 4-1 3. T1 (ÇEYREK FİNALDE) 3-1 4-1 6. Bilibili Gaming (ÇEYREK FİNALDE) 3-2 4-4 6. KT Rolster (ÇEYREK FİNALDE) 3-2 5-3 6. Weibo Gaming (ÇEYREK FİNALDE) 3-2 5-3 9. Dplus (ELENDİ) 2-3 4-4 9. Fnatic (ELENDİ) 2-3 4-5 9. G2 Esports (ELENDİ) 2-3 3-6 12. Cloud9 (ELENDİ) 1-3 2-4 12. GAM Esports (ELENDİ) 1-3 2-5 12. MAD Lions (ELENDİ) 1-3 1-4 15. Team BDS (ELENDİ) 0-3 0-4 15. Team Liquid (ELENDİ) 0-3 1-4

Worlds 2023 Çeyrek Final Eşleşmeleri ve Fikstürü

2023 World Championship – Swiss Stage’in tamamlanmasının akabinde turnuvada son 8 eşleşmeleri ve tarihleri aşağıdaki gibi oldu: