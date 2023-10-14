Worlds 2023 Play-in Round 2 Eşleşmeleri Netleşti

League of Legends World Championship 2023 ön eleme etabında grup aşamaları bugün (14 Ekim Cumartesi) yapılan maçlarla tamamlandı. Her 2 grubun da “karar maçlarında” kazanan ekipler olan Team BDS ve GAM Esports, eleme etabının 2nci rounduna kalmayı başardı. Gruplarını 2nci sırada tamamlayan Team BDS ve GAM Esports, karşı grubun lideri ile çaprazlama eşleşti. Worlds 2023 Play-in Round 2 de Team BDS PSG Talon ile, GAM Esports da Team Whales ile kapışacak.

Worlds 2023 Play-in Round 2 Eşleşmeleri

Bugün alınan sonuçların akabinde A ve B Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler ikinci ön eleme turunda birbirleri le karşılaşacaklar. Oluşan eşleşmeler ve maçların tarihleri şu şekilde:

PSG Talon – Team BDS (15 Ekim Pazar Saat 11:00)​

Team Whales – GAM Esports (15 Ekim Pazar Saat 06:00)

Grupların en kritik maçları bugün oynandı. Cepkolik okurları için geçelim bugün oynana maçlara ve ön eleme gruplarının nihai durumlarına…

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Worlds 2023 Play-in A Grubu Sona Erdi

LoL Worlds 2023 ön eleme etabının A Grubu bugün oynanan 2.lik maçı ile nihayete erdi. Vietnam temsilcisi GAM Esports ile Brezilya ekibi LOUD’u karşı karşıya getiren maçta kazanan taraf GAM Esports oldu. Gruplarında çıktıkları 2’şer maçta 1’er galibiyet almayı başaran ve grup lideri PSG Talon’un ardından ikinci basamağı elde etmeye çalışan ekiplerin mücadelesi çekişmeli geçti.

Eşleşmenin ilk maçı 35 dakika 28 saniye ve ikinci maçı da 36 dakika 36 saniye sürdü. Tecrübeli rakibi karşısında zorlansa da GAM Esports her 2 maçı da kazanmasını bildi. Bo3 formatında oynana seriden 2-0 galip ayrılarak A Grubunun 2.lik koltuğuna oturan Vietnam temsilcisi, ön eleme etabının ikinci rounduna yükseldi. LOUD ise Worlds 2023’e veda etti.

Serinin en değerli oyuncusu (MVP), gösterdiği mükemmele yakın performansla Top Kiaya Trần Duy Sang (GAM Esports) oldu. LoL Worlds 2023 ön eleme etabının A Grubu puan durumunun son hali şu şekilde netleşti:

SIRA TAKIM G / M Kaz. Maç / Kybt Maç 1. PSG Talon 2-0 4-0 2. GAM Esports 2-1 4-2 3. LOUD 1-2 2-4 4. Rainbow7 0-2 0-4

Worlds 2023 Play-in B Grubu Sona Erdi

LoL Worlds 2023 ön eleme etabının B Grubu da bugün oynanan maçla tamamlandı. Team BDS ile Tayvan temsilcisi CTBC Flying Oyster arasındaki mücadelede gülen taraf Avrupa ekibi oldu. Grupta ilk maçında sürpriz şekilde mağlup olan Team BDS, sonrasında çıktığı 2 maçı da kazanarak grup 2nciliğini elde etti.

Team BDS ile CTBC Flying Oyster arasındaki eşleşmede, Avrupa temsilcisi rakibine şans tanımadı. Ağır favori çıktığı serinin ilk maçında bir hayli zorlansa da kazanan Team BDS, ikinci maçı daha rahat aldı. Serideki ilk maç 42 dakika 28 saniye ve ikinci maç da 28 dakika 33 saniye sürdü. Bu sonuçla Team BDS ön eleme etabının ikinci rounduna yükseldi. CTBC Flying Oyster ise turnuvaya veda etti.

Oynanan son serinin akabinde Worlds 2023 Play-in B Grubu puan durumu şu şekilde oldu: