League of Legends 2023 World Championship play offlarında çeyrek final etabı bugün (5 Kasım Pazar) yapılan son seri ile tamamlandı. Güney Kore ekibi T1 ile Çin temsilcisi LNG Esports arasındaki mücadeleyi T1 rahat kazandı. Böylece turnuvanın son 4’üne adını yazdıran ekip, Çinli takımların hegemonyasına da bir anlamda son vermiş oldu. Worlds 2023 yarı final eşleşmeleri ve fikstürü de netleşti.

Worlds 2023 Çeyrek Finalleri Tamamlandı

Bugün, Türkiye saati ile 11 de start alan T1 ile LNG Esports arasındaki kapışma Bo5 formatında yapıldı. Serinin ilk maçı 26 dakika 37 saniye sürdü, T1 ağırlığında geçen maçı Güney Kore ekibi kazanarak seride öne geçti. Eşleşmenin 2nci maçı biraz daha çekişmeli geçse de, kazanan taraf değişmedi. Ev sahibi temsilcisi T1, 31 dakika 40 saniye süren maçı da kazanarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0!

İki takım arasındaki serinin 3üncü maçına Çin ekibi LNG Esports ölüm kalım karşılaşması olarak çıktı. Buna rağmen T1 rakibine şans tanımadı. 26 dakika 18 saniye süren kapışmayı kazanan Güney Kore temsilcisi seriyi 3-0 bitirerek yarı finale çıkmayı başardı. Çin Halk Cumhuriyeti ekibi LNG Esports ise evinin yolunu tuttu.

T1 ile LNG Esports arasındaki serinin en değerli oyuncusu (MVP) ev sahibi takımdan Oner Moon Hyeon-joon Jungle oldu. Seriye ağırlığını koyan Oner, takımını turnuvadaki son Güney Kore temsilcisi olarak tutmayı başardı. Worlds 2023 çeyrek finallerinde alınan sonuçlar şu şekilde:

Gen.G Esports 2 – 3 Bilibili Gaming

NRG 0 – 3 Weibo Gaming

JD Gaming 3 – 1 KT Rolster

LNG Esports 0 – 3 T1

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Worlds 2023 Yarı Final Eşleşmeleri ve Fikstürü

LoL 2023 Dünya Kupası yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Bilibili Gaming – Weibo Gaming (11 Kasım Cumartesi saat 11)

JD Gaming – T1 (12 Kasım Pazar saat 11)

Son dörtteki eşleşmelerden galip ayrılacak takımlar, 19 Kasım Pazar günü yapılacak turnuva finalinde Worlds 2023 kupası için mücadele edecek.