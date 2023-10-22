League of Legends 2023 Dünya Kupası’nın ana grup etabı 4.günü ile devam ediyor. 22 Ekim Pazar günü Swiss Stage etabında 8 takım 4 maçta karşı karşıya geldi. İlk 2 maçlarında 1’er galibiyet ve 1’er mağlubiyet alan sekiz ekibin mücadelesine sahne olan 22 Ekim Pazar gününde kazanan 4 takım play offlara bir adım daha yaklaşırken, kaybeden dört ekip ise şanslarını zora soktu. İşte Worlds 2023’te 22 Ekim Pazar günü alınan sonuçlar, maç özetleri ve puan durumu…

Worlds 2023’te 22 Ekim Sonuçları ve Özetleri

2023 LoL Dünya Kupası’nın bugün ki eşleşmelerinde; Türkiye saati ile 10’da başlayan maçlarda 4 eşleşmede alınan sonuçlar şu şekilde oldu:

T1 1 – 0 Cloud9

NRG 1 – 0 MAD Lions

Bilibili Gaming 1 – 0 Fnatic

KT Rolster 1 – 0 Weibo Gaming

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LoL Dünya Kupası 2023 de Bugünün Maç Özetleri

Günün ilk maçı ülkemiz saati ile 10 da start aldı. Güney Kore ekibi T1 ile Kuzey Amerika temsilcisi Cloud9 arasındaki eşleşme aynı zamanda günün en kısa mücadelesi de oldu. 22 dakika 25 saniye süren maçta kazanan taraf Güney Kore’nin dişli ekibi T1 oldu. Karşılaşmanın MVP’si, mükemmele yakın performans sergileyen T1 oyuncusu Oner Moon Hyeon-joon (Jungle) seçildi. Bu maçla T1 gruptaki 2nci galibiyetine ulaştı, Cloud9 ise 2nci mağlubiyetini aldı.

Saat 11 de başlayan seride Kuzey Amerika ekibi NRG ile Avrupa temsilcisi MAD Lions karşı karşıya geldi. Günün en uzun süren maçı kıran kırana geçti. 41 dakika 40 saniyelik mücadelede gülen taraf zor da olsa NRG oldu. Bu galibiyetle NRG play offlar için umutlanırken, MAD Lions elenmeye bir adım daha yaklaştı.

Günün 3üncü maçı ülkemiz saati ile 12’de başladı. Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Bilibili Gaming ile Avrupa temsilcisi Fnatic arasındaki kapışma 32 dakika 59 saniye sürdü ve gülen taraf Çin ekibi oldu. Bu galibiyetle Bilibili Gaming play offlara bir adım daha attı. Fnatic için ise tehlike çanları çalmaya başladı.

Günün son maçı Türkiye saati ile 13 de start aldı. Güney Kore temsilcisi KT Rolster ile Çin ekibi Weibo Gaming arasındaki maç büyük bir mücadeleye sahne oldu. İki ekibin de son derece dikkatli olduğu kapışma 38 dakika 40 saniye sürdü. Seriden galip ayrılan Güney Kore ekibi KT Rolster üst tura, Weibo Gaming ise evine bir adım daha yaklaştı.

Worlds 2023 Puan Durumu

Bugün oynanan maçların ardından Worlds 2023 ana grubunda oluşan puan durumu şu şekilde: