League of Legends World Championship’in 2nci çeyrek final eşleşmesi bugün Türkiye saati ile 11’de start aldı. Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi Bilibili Gaming ile Güney Kore ekibi Gen.G arasındaki mücadele kıran kırana geçti. Gen.G Esports’un ağır favori olarak çıktığı karşılaşmada büyük bir sürpriz yaşandı ve gülen taraf 3-2’lik skorla Çin ekibi oldu. Worlds 2023’te büyük sürpriz dedirten sonuç ile Bilibili Gaming yarı finale yükselirken, Gen.G Esports ise evinin yolunu tuttu.

Worlds 2023’te Büyük Sürpriz, Favori Gen.G Elendi!

LoL 2023 Dünya Kupası’nda çeyrek final etabı dün yapılan ilk seri ile başlamıştı ve dün ki seride Kuzey Amerika ekibi NRG’yi dize getiren Çin temsilcisi Weibo Gaming tur atlamıştı. Bugün, turnuvadaki 2nci çeyrek final serisi yapıldı. Çinli ve Güney Koreli takımların mücadelesinde gülen taraf yine Çin takımı oldu.

Ülkemiz saati ile 11’de başlayan ve Bo5 formatında yapılacak olan serinin ilk 2 maçını sürpriz şekilde Bilibili Gaming kazandı. 29 dakika 41 saniye süren ilk maçı ve 28 dakika süren 2nci maçı kazanan ekip, yarı finale yalnızca 1 adım uzaklıktaydı. Ancak serinin 3üncü ve dördüncü maçlarını Gen.G Esports kazanarak seriyi eşitledi: 2-2!

Serinin 3üncü maçı 46 dakika 10 saniye be 4üncü maçı da 35 dakika 50 saniye sürdü. Gruplarda oyun dahi kaybetmeden namağlup şekilde play offlara kalma başarısı gösteren Gen.G Esports’un son 8 eşleşmesinde oyun kazanırken dahi zorlanması taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

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2-0 geriye düştüğü seride geri gelerek 2-2’yi yakalayan turnuvanın favorilerinden Gen.G Esports, eşleşmenin son maçında rakibine diş geçiremedi. Bilibili Gaming serinin son maçını da kazanarak seriyi 3-2 aldı ve adını son 4’e yazdırmasını bildi. Bu sonuçla Gen.G Esports da Worlds 2023’e veda etmiş oldu.

Worlds 2023 İlk Yarı Final Eşleşmesi Belli Oldu!

Çeyrek finallerde dün ve bugün yapılan serilerin ardından LoL 2023 Dünya Kupası’nda ilk yarı final eşleşmesi de belli oldu. 11 Kasım Cumartesi günü yapılacak çeyrek final serisinde 2 Çin Halk Cumhuriyeti ekibi karşı karşıya gelecek:

Bilibili Gaming – Weibo Gaming

Bo5 formatında oynanacak bu seriden galip çıkacak ekip, turnuvada finale yükselecek. İlk 2 çeyrek final mücadelesinin ardından alınan sonuçlarla LoL 2023 Dünya Kupası Finali’nde bir Çin temsilcisinin yer alacağı da kesinleşmiş oldu. Final, 19 Kasım Pazar günü yapılacak.