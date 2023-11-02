League of Legends 2023 World Championship play offları start aldı. Çeyrek finallerin ilk serisi bugün (2 Kasım Perşembe) Türkiye saati ile 11’de başladı. Kuzey Amerika temsilcisi NRG ile Çin Halk Cumhuriyeti ekibi Weibo Gaming arasındaki mücadelede gülen taraf 3-0’lık skorla Çin temsilcisi oldu. Böylece son 4’e kalan ekip, NRG’yi de kupa dışına itti. Worlds 2023’te ilk yarı finalist Weibo Gaming rakibini beklemeye başladı. NRG ise evinin yolunu tuttu.

Worlds 2023’te İlk Yarı Finalist Weibo Gaming

Bugün başlayan çeyrek finallerin ilk serisinde Çin ekibi Weibo Gaming ile Kuzey Amerika ekibi NRG Bo5 formatındaki seride karşı karşıya geldi. Ülkemiz saati ile 11’de start alan mücadelenin 3 maçında da rakibine şans tanımayan Uzak Doğu temsilcisi, eşleşmeden 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Seride ilk maç 39 dakika 12 saniye sürerken, bu mücadele aynı zamanda eşleşmenin en uzun kapışması da oldu.

33 dakika 23 saniye süren 2nci maçta da rakibini dize getiren Weibo Gaming, farkı 2’ye taşırken, son maçta direnci tamamen düşen NRG; rakibine karşı koyamadı. 26 dakika 23 saniye ile serinin 3üncü maçı aynı zamanda en kısa karşılaşması da oldu.

Serinin en değerli oyuncusu 3 maçta da mükemmele yakın performans sergileyen Light Wang Guangyu (Bot) oldu. Çinli oyuncu, seriye koyduğu ağırlıkla takımının yarı finale çıkmasında en büyük payı elde etti.

En güncel espor haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Weibo Gaming’in Yarı Finaldeki Rakibi Yarın Belli Olacak!

Worlds 2023’te adını son 4’e ilk yazdıran ekip olan WBG’nin rakibi yarın belli olacak. Bilibili Gaming ile Gen.G Esports arasında yarın (3 Kasım) yapılacak seriden galip ayrılan takım, WBG’nin rakibi olma hakkı elde edecek. 2 takım arasındaki yarı final mücadelesi ise 11 Kasım’da oynanacak ve kazanan ekip finale yükselecek.

Yarın, Türkiye saati ile 11’de yapılacak maçın ardından kaybeden ekip, NRG’den sonra turnuvaya çeyrek final etabında veda eden 2nci takım olacak. Worlds 2023 finali ise 19 Kasım Pazar günü yapılacak. Şampiyon ekip, 445 bin doların ve kupanın sahibi olacak. 2ncilik ödülü ise 333 bin 750 dolar olarak belirlenmiş durumda.