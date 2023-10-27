Worlds 2023’te LNG Çeyrek Finali Garantiledi GAM Esports Elendi

League of Legends 2023 World Championship ana grup etabında bugün (27 Ekim Cuma) 2 eşleşme gerçekleştirildi. Serinin biri “kazanan takımlar” arasındaki LNG Esports – KT Rolster eşleşmesiydi. Diğer maç ise “kaybeden takımlar” arasındaki Dplus – GAM Esports mücadelesiydi. İlk seriyi kazanan LNG Esports adını Worlds 2023’te çeyrek finale yazdırdı. 2nci seriyi kaybeden GAM Esports da turnuvaya veda eden takımlar arasına katıldı.

GAM Esports LoL 2023 Dünya Kupası’na Veda Etti

LoL 2023 Dünya Kupası’nda bugünün (27 Ekim) ilk serisi Türkiye saati ile 10’da start aldı. Çıktıkları ilk 3 maçta 1’er galibiyet ve 2’şer mağlubiyet alan Güney Kore ekibi Dplus ile Vietnam ekibi GAM Esports’u karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf Dplus oldu.

Bo3 formatındaki eşleşmenin 2 maçını da rahat kazanan takım, turnuvadaki 4üncü maçında 2nci galibiyetine ulaştı. Serinin ilk maçı 26 dakika 25 saniye ve 2nci maçı da 25 dakika 53 saniye sürdü. Eşleşmenin en değerli oyuncusu (MVP) Dplus’tan Mıd ShowMaker Heo Su oldu. Grup aşamasında çıktığı 4 maçın 3’ünde yenilen GAM Esports, ön eleme etabından katılmayı başardığı Worlds 2023’e bu mağlubiyetle veda etti.

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Worlds 2023’te LNG Çeyrek Finali Garantiledi

Günün Worlds 2023’te ikinci serisi, Türkiye saati ile 11:45’te başladı. Çıktıkları ilk 3 maçta 2’şer galibiyet ve 1’er mağlubiyet alan 2 takımı karşı karşıya getiren mücadelenin kazananı adını çeyrek finale yazdıracaktı. Güney Kore ekibi KT Rolster ile Çin Halk Cumhuriyeti temsilcisi LNG Esports’u karşı karşıya getiren seriyi LNG Esports zor da olsa kazanmasını bildi.

Eşleşmede ilk maç son derece çekişmeli geçti ve 35 buçuk dakika süren maçı LNG alarak öne geçti. Güney Kore ekibi KT Rolster ikinci maçı kazanarak seriye denge getirmesini bildi: 1-1! Serinin karar mücadelesinde kazanan Çin takımı LNG Esports turnuvada adını son 8’e yazdırmayı başardı. KT Rolster ise çeyrek final şansını devam ettirmek için hafta sonu 1 maça daha çıkacak.

Worlds 2023 Puan Durumu Güncel (27 Ekim)

Günün maçlarının ardından LoL Dünya Kupasında puan durumu aşağıdaki gibi şekillendi: