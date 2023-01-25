WWE 2K23 Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün ve çocukluğumuzun popüler oyunlarından biri olan WWE yeni oyunu WWE 2K23 ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir zamanlar hem televizyonda ve oyun anlamında gönüllere taht kuran WWE oyunları her zaman popülerliğini korumuştur. Bugünkü yazımızda sizlere WWE 2K23 ön sipariş fiyatı hakkında bilgi vereceğiz.

Bunun yanında, WWE 2K23 nesiller arası sürümünün kapağında hepimizin sevdiği John Cena yer alması planlanıyor Anladığımız kadarıyla, oyun bir kez daha yeni nesile özel olarak çıkmayacak. 22 versiyonunda bildiğiniz gibi Rey Mysterio yer almıştı, şimdi ise John Cena yer alacak.

Özellikle şu anda bulunan 22 versiyonu göze alındığında hem grafik hem de oyun içi mekanikleri oldukça profesyonel şekilde görünüyor. 23 serisinde 22’ye göre hangi değişiklikler olacak henüz tam bir bilgi bulunmamakta.

Fiyatlara gelecek olursak ön sipariş fiyatları hiç iç açıcı değil gelin hep beraber ön sipariş fiyatlarına bir göz atalım.

Gördüğünüz gibi ön sipariş fiyatları oldukça cep yakan türden gözüküyor ilerleyen zamanlarda fiyat artışı olması muhtemel gözükmekte.