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WWE Friday Night Smackdown canlı yayını: John Cena’nın dönüşünü nereden izlenir?

WWE Friday Night Smackdown, 30 Aralık Cuma günü canlı olarak yayınlanacak. Smackdown'ın bu bölümü Florida, Tampa'daki Amalie Arena'da geçecek. Friday Night Smackdown'ın öne çıkan özelliği, yılın ilk ve tek maçında güreşecek olan John Cena'nın dönüşü olacak. Cena, Roman Reigns ve Sami Zayn'ı yenmek için Kevin Owens ile takım olacak.

Ayşen Sıla

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WWE-Smackdown

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2022’nin son WWE Friday Night Smackdown‘ı, John Cena programa bir dönüş yaparken büyük bir patlama ile başlayacak. “The Face that Runs the Place”i en son gördüğümüzde Cena, WWE ile 20. yıl dönümünü Haziran 2022’de RAW’da kutladı. Bu sefer, Cena savaşmak ve 21 yıllık en az bir WWE serisini uzatmak için geri dönüyor.

Cena, Kevin Owens ile birlikte Undisputed WWE Universal şampiyonu Roman Reigns ve Sami Zayn ile mücadele edecek. Roman Reigns, 30 Ağustos 2020’den beri sahip olduğu iki yıllık ünlü şampiyonluğa devam ediyor.

WWE Friday Night Smackdown ne zaman?

WWE Friday Night Smackdown, 30 Aralık Cuma günü canlı olarak yayınlanacak. Smackdown’ın bu bölümü Florida, Tampa’daki Amalie Arena’da geçecek.

WWE Friday Night Smackdown nasıl izlenir?

Friday Night Smackdown yabancı Fox kanallarında yayınlanacak. Spikerler Michael Cole ve Wade Barrett olacak. Televizyonunuzda veya Fox.com ve Foxsports.com’da İnternet erişimi olan bir cihaz aracılığıyla izleyebilirsiniz.

WWE-Smackdown

WWE Friday Night Smackdown yayını nasıl yapılıyor?

Friday Night Smackdown , FOX NOW ve Fox Sports olmak üzere iki uygulama aracılığıyla yayınlanıyor. Her iki uygulamaya da akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki uygulama mağazasından ve Apple TV veya Fire TV gibi bağlı bir cihazdan erişilebilir.

İlk yayınlarından 30 gün sonra, Smackdown’ın tam bölüm tekrarları Peacock’ta yayınlanabilir.

Kablo TV’ye ek olarak, Fox’a Hulu + Live TV, YouTube TV, FuboTV ve Sling TV gibi abonelikli canlı TV akış hizmetlerinde erişilebilir. Fiyatlar hizmet ve pakete göre değişiklik gösterecektir.

Maç Vakti Yaklaşıyor!

Friday Night Smackdown’ın öne çıkan özelliği, yılın ilk ve tek maçında güreşecek olan John Cena’nın dönüşü olacak. Cena, Roman Reigns ve Sami Zayn’ı yenmek için Kevin Owens ile takım olacak.

Smackdown Kadınlar Şampiyonası, şampiyon Ronda Rousey kemerini Raquel Rodriguez’e karşı savunurken tehlikede olacak. Ayrıca Sola Sikoa, Sheamus ile karşı karşıya gelecek.

30 Aralık’ta yılın son Friday Night Smackdown’unu izleyin!

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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