X-men (1997) çizgi filminin yeni sezonundan ilk fragman yayımlandı. Ayrıca, çizgi filmden yeni poster de yayımlandı. X-Men çizgi filmi yeni sezon 20 Mart itibariyle Disney Plus da yayımlanmaya başlayacak. Serinin hayranları tarafından beğenilen çizgi filmin posteri ve tanıtım videosu sonrasında büyük bir heyecanla yapımın yeni bölümleri beklenmeye başlandı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım…

X-Men Çizgi Filmi Yeni Sezon Fragmanı ve Posteri Geldi – 17 Şubat 2024

Marvel Studios, X-men (1997) çizgi filminin yeni sezonu ile ilgili olarak dün bir tanıtım videosu yayımladı. 1 dakika 46 saniyelik fragman, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Binlerce kişinin yorum yaptığı ve Twitter (X) platformunda yeniden paylaştığı (RT) fragman; “Benim için X-Men’lerim. Marvel Animation’ın yepyeni dizisi #XMen97 20 Mart’ta DisneyPlus’a geliyor” ifadesiyle duyuruldu. İşte o fragman:

Bu tanıtım videosunun yanı sıra, çizgi filmden yeni poster de geldi. Sosyal mecralarda kısa sürede gündem olan fragman ile birlikte, yapımın posterine de aşağıdan göz atabilirsiniz:

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Çizgi Filmin Hayranları Ne Dedi?

X-Men’in yeni sezonu ile bu yıl Disney Plus’a gelecek olması, sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı hayranlar, bu durumdan son derece memnun olduğunu ifade ederken, Disney Plus’ın iyi bir yapım ortaya koymayacağını ve nostaljideki güzel anıları da zedeleyeceğini düşündüğünü söyleyenler de vardı. Konu hakkında görüşlerini serdeden hayranlardan bazılarının paylaşımları şu şekilde:

“Disney bunu da mahvetmeyi başaracaktır diye düşünüyorum. Rogue’a yapılanı görünce şok olmuştum açıkçası, hiç gelmese daha iyiydi sanki. En azından eski bölümlerdeki tadı ile kalırdı damağımızda. Kötü bir şey çıkarsa ortaya, eski güzel anıları da lekeler.”

“Gambit ve Wolverine ikilisi olması güzel. Şahsen fragmanı beğendiğimi söyleyebilirim. Çocukluğundan bu yana bir X-Men hayranı olarak elbette bir şans vereceğim. İzleme listeme şimdiden aldım. Bir de yanılmıyorsam Ramazan ayının içerisine denk gelecek, sahura kadar açar açar izlerim artık.”

“Bence Spider-Man 1994 son sezonu da gelmeli. Buradan John Semper’e sesleniyorum. Harekete geçmek için daha ne bekliyorsunuz, bu nesli ve gündemi kaçırmayın bence. Spider Man oyunları ve filmleri ile son derece popüler ve gündemde iken çizgi filminin yeni sezonları ile de bir hayli talep görecektir.”

“Wolverine and the X-Men ne zaman gelecek? Bunun da çıkmasını istiyorum. 2009 yılıydı sanırım ilk kez çıkış yaptığı. O zaman ki anılarım halen taze ve çok güzel. Buna da bir el atmalı Disney.”

“Çizgi filmin ilk sezonu “Daha önce X-Men’de” şeklinde başlamalı. Hatırlanacağı üzere bu bir klasikti X-Men için. Bazı şeylerde orijinaline sadık kalınması çok önemli. Aksi takdirde eski tadı vermez.”