X, Yeni Kullanıcıların Yıllık 1 Dolardan Tweet Göndermesi için “Not a Bot” Abonelik Hizmetini Tanıttı

Haftalar süren spekülasyonların ardından X, daha önce Twitter olarak bilinen platformun yeni kullanıcıları için bir abonelik hizmeti sunma kararını resmen açıkladı. “Not a Bot” adını taşıyan bu yeni hizmet şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler’de test aşamasında.

Fortune tarafından bildirildiği üzere, “Not a Bot” aboneliği, yeni kullanıcıların tweet gönderebilmeleri için yıllık 1 USD’ye eşdeğer bir ücret ödemelerini gerektiriyor. X şu açıklamayı yaptı: “17 Ekim 2023 itibariyle iki ülkede yeni kullanıcılar için yeni bir abonelik yöntemi olan ‘Not a Bot’u test etmeye başladık. Bu yeni test, spam, platform manipülasyonu ve bot faaliyetleriyle mücadele etmek için devam eden çabalarımızı güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Mütevazı bir ücretle erişilebilirliği korurken X’teki botları ve spam göndericileri ele almamıza yardımcı olacak potansiyel bir önlemi temsil ediyor.”

Bu abonelik modeli kapsamında, yeni kullanıcıların tweetleme, retweetleme, yer imlerine ekleme ve gönderileri beğenme gibi temel özelliklere erişmek için telefon numaralarını doğrulamaları ve 1 dolarlık ücreti ödemeleri gerekiyor. Ödeme yapmamayı tercih eden kullanıcılar X’e “salt okunur” modda erişebilecekler.

X, bu ücretlerin mevcut kullanıcılar için geçerli olmayacağını açıkladı ve bu girişimin kâr amacı gütmediğini vurguladı. Bununla birlikte, bu ilk deneme şirketin gelecekteki tüm kullanıcılardan ücret alma planları hakkında tartışmalara yol açabilir. Elon Musk, geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı canlı yayın konuşmasında, botlar ve spam ile mücadele etmek için zorunlu ödemelerin uygulanması olasılığını ima etti.

X, platform zorluklarını ele almada ölçeklenebilir bir çözüm olarak abonelik seçeneklerinin etkinliğini vurguladı. Musk’ın bu konudaki önceki yorumları karışık tepkilere yol açmış ve X’in rakibi Bluesky, Musk’ın açıklamalarına yanıt olarak artan faaliyetlere tanık olmuştu.

Musk’ın uzun zamandır kullanıcıların kredi kartı ve fatura bilgilerine erişme arzusu taşıdığını ve bunun X’te bankacılık ve diğer finansal hizmetleri sunma vizyonuyla uyumlu olduğunu öne süren raporlar var. Musk’ın biyografi yazarı Walter Isaacson’a göre, Musk’ın aboneleri çekme dürtüsü, her şeyi kapsayan bir uygulama yaratma arzusuyla yakından bağlantılıydı. Musk’ın, Apple’ın hizmetlere kaydolan iPhone kullanıcılarının kredi kartı bilgilerini paylaşmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığı bildirildi.

Şu an itibariyle X, bu gelişmeyle ilgili daha fazla yorum taleplerine yanıt vermedi.