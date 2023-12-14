Xbox Cloud Gaming Ücretsiz Oluyor, Reklam İzlemek Yetecek!

Xbox Cloud Gamig farklı stratejilerle kullanıcılarına en iyi hizmeti vermeye çalışıyor. Binlerce kullanıcısı olan Xbox Cloud Gaming (xCloud) bilindiği üzere ücretli bir platform. Ancak yeni açıklamalara göre reklam izleme karşılığında Xbox Cloud Gaming ücretsiz olabilir. Platformdaki oyunlara erişim sağlayabilmek ve keyifli vakit geçirebilmek için xCloud’da reklam izlemek yetecek.

Xbox Cloud Gaming Ücretsiz mi Oluyor?

Xbox Cloud Gaming ücretli bir platform ancak bazı stratejik değişikliklerle, ücret ödemeden de platformda oyun oynanabilecek. Hali hazırda Epic Games’in popüler oyunu Fortnite, xCloud’da ücretsiz olarak sunuluyordu. Microsoft’un yeni haberine göre ise platformda ücretsiz oyun akışı sağlanabilecek. Ancak bunun için reklam izlemek gerekecek.

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Xbox Cloud Gaming’de ücretsiz oyun oynama imkanının olacağı, Microsoft Gaming CFO’su olan Tim Stuart’ın verdiği bir demeçteki sözlerine dayandırılmakta. Stuart, Kasım ayı sonunda Wells Fargo TMT Summit röportajında soruları yanıtlamıştı. Buradaki cevapları ise oyun severlere müjde oldu.

Tim Stuart verdiği röportajda daha çok dar gelirli ülkelerde, Güneydoğu Asya, Afrika, Hindistan ve benzeri gibi, konsola erişemeyen insanlar için ücretsiz xCloud erişimi projelerinden bahsetti. Reklam izleme karşılığında oyun oynama şeklinde düşünülen bu fırsat; örneğin 30 saniyelik bir reklam izleme karşılığında 2 saat oyun oynama gibi olabilir.

Reklam Destekli Xbox Cloud Gaming Projesi

Reklam destekli bu Xbox Cloud Gaming projesi, konsola ya da oyun bilgisayarına erişimi kısıtlı olan kesimde başarılı olabilir gibi görünüyor. Ancak bunlar henüz kesin bilgiler değil. Son dönemde Xbox Cloud Gaming alanındaki çalışma hızını azaltan Microsoft, bahse konu projeyi belki de hiç uygulamayabilir.

Geçtiğimiz yıllarda Microsoft’un, Xbox Cloud Gaming platformu kullanıcılarının kitaplığını destekleme gibi bir projesi de bulunuyordu ancak bilindiği üzere böyle bir destek gerçekleşmedi. Bunun dışında, Xbox Cloud Gaming’in, Xbox Game Pass Ultimate’in yanında ek bir hizmet değil de ayrı bir abonelik hizmeti olacağı yönündeki Microsoft projesi de gerçekleşmedi. Bahse konu dönemde Microsoft Activision Blizzard satın alma gayreti içerisinde idi ve bununla birlikte şirket PC oyunlarını bulut aracılığıyla yayınlamayı düşünüyordu. Bu bilgi de “Xbox Cloud Gaming hizmetini büyütmek istiyor” şeklinde yorumlanmıştı.

Geçmişteki bu tecrübeler şimdi çıkması muhtemel olan yenilikler konusunda kullanıcıyı temkinli yaklaşmaya zorlasa da yine de umut var diyebiliriz. Neticede şirketler için her dönemin stratejisi farklıdır ve geçmişte planlananların gerçekleşmemiş olması, şimdiki söylenen projelerin de gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez.