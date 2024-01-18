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Microsoft'un oyun abonelik hizmeti Xbox Game Pass 2024 Ocak ayı için yeni eklenecek oyunları ve ultimate hediyelerini duyurdu. İşte detaylar...

Microsoft’un abonelik sistemi olan Xbox Game Pass sürekli kendini tazeleyerek abonelerine yeni fırsatlar sunmaya ve daha iyi hizmet vermeye çalışıyor. Bu kapsamda platforma yeni oyunlar ekleniyor ya da platformdan oyunlar çıkarılıyor ve bunların yanı sıra abonelere özel hediyeler de veriliyor. Ocak ayına ilişkin değişiklikler de Xbox Game Pass duyurdu. İşte Xbox Game Pass 2024 Ocak ayında platforma yeni eklenecek oyunlar ve ultimate hediyeleri…

Xbox Game Pass 2024 Ocak Ayı için Yeni Eklenecek Oyunları ve Ultimate Hediyelerini Duyurdu

Microsoft, Ocak ayının ikinci yarısından Şubat ayının ilk iki haftasını kapsayan süreçteki Xbox Game Pass kütüphanesinde gerçekleştirilecek değişiklikleri duyurdu. Bu değişiklikler kapsamında kütüphaneye eklenecek ve platformdan çıkarılacak olan oyunlar ile Ultimate hediyeleri de yer alıyor.

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Xbox Game Pass kütüphanesine Şubat ayının ortasına kadar 8 yeni oyun eklenecek. Listede yer alan Those Who Remain erişeme açılmış durumda. Sevilen yapımlardan Turnip Boy Robs a Bank, F1 23, Palworld, Brotato gibi oyunlar da kısa zaman içerisinden Xbox Game Pass abonelerine sunulacak oyunlardan. Oyunların toplam değeri ise yaklaşık 4 bin TL civarında.

Xbox Game Pass’e Şubat ayının ortasına kadar eklenecek oyunlar ve de eklenme tarihleri aşağıdaki gibidir:

Those Who Remain (Konsol, Bulut ve PC) – Şu an erişimde

Turnip Boy Robs a Bank (Konsol, Bulut ve PC) – 18 Ocak 2024

F1 23 (Konsol ve PC) EA Play – 19 Ocak 2024

Palworld (Konsol, Bulut ve PC) – 19 Ocak 2024

Go Mecha Ball (Konsol, Bulut ve PC) – 25 Ocak 2024

Brotato (Konsol, Bulut ve PC) – 30 Ocak 2024

Persona 3 Reload (Konsol, Bulut ve PC) – 2 Şubat 2024

Anuchard (Konsol, Bulut ve PC) – 6 Şubat 2024

Xbox Game Pass Ocak Ayı Oyun Güncellemeleri

Xbox Game Pass platformunda bulunan Dead By Daylight: Alan Wake oyun güncellemesi Ocak ayı bitmeden gerçekleşecektir. Dead By Daylight: Alan Wake DLC’sinin 30 Ocak’ta yayınlanması planlanmakta.

Xbox Game Pass Ultimate Hediye Oyunları

Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz sunulacak oyunlar aşağıdaki gibidir:

Naraka: Bladepoint Season 11 Bundle

Turbo Golf Racing Pet Pack

Xbox Game Pass’ten Ocak Ayında Ayrılacak Oyunlar

Bazı oyunların Xbox Game Pass’e eklendiği gibi bazı oyunlar da ocak ayınca platformdan kaldırılacak. Platformdan 31 Ocak tarihine kadar kaldırılacak (ya da kaldırılmış) olan oyunlar ise aşağıdaki gibi listelenebilir.