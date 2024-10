Ana Sayfa » Oyun Xbox Game Pass Ekim Oyunları Belli Oldu Oyun Xbox Game Pass Ekim Oyunları Belli Oldu Emine Emre 2 Görüntüleme

Xbox oyun konsolu ve PC oyuncuları için oluşturulan Xbox Game Pass platformu, her ay yeni oyunlarla kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Microsoft tarafından sunulan Game Pass abonelik hizmeti kapsamında Ekim’in ikinci yarısında platforma bazı oyunlar eklenecek ve bazıları da platformdan çıkarılacak. Bu bağlamda Call of Duty: Black Ops 6’nın da aralarında bulunduğu Xbox Game Pass Ekim oyunları açıklandı. İşte Game Pass abonelerine sunulacak yapımlar…

Xbox Game Pass Ekim Oyunları Belli Oldu

2024 Ekim ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass’e bazı oyunlar eklenirken bazıları da platformdan çıkarılacak. Microsoft Game Pass abonelik hizmetine her ay farklı oyunlar ekleyerek kullanıcılarına daha geniş bir kütüphane sunmaya çalışıyor. Bazı oyunları da kütüphaneden çıkararak farklılık yaratmaya çalışıyor.

Xbox Game Pass’in yeni eklenecek oyun listesine göre 5 Kasım 2024 tarihinde platforma dahil olacak yapımlar yer alıyor. Bu yapımların arasında 25 Ekim’de piyasaya çıkacak olan Call of Duty: Black Ops 6’nın yanı sıra StarCraft II: Campaign Collection, South Park: The Fractured but Whole gibi sevilen yapımlar da yer alıyor. Bunların yanı sıra bazı oyun içi hediyeler de platforma eklenecek. İşte Ekim’in ikinci yarısında Game Pass abonelerine sunulacak oyunlar ve tarihleri:

South Park: The Fractured but Whole (Konsol, Bulut, PC) – 16 Ekim

MechWarrior 5: Clans (Bulut, PC ve Xbox Series X – S) – 17 Ekim

Call of Duty: Black Ops 6 (Konsol, Bulut, PC) –25 Ekim

Ashen (Konsol, Bulut, PC) – 29 Ekim

Dead Island 2 (PC) – 31 Ekim

StarCraft: Remastered (PC) – 5 Kasım

Ekim’de Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar

Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra bazı oyunların da platformdan çıkarılacağını yukarıda belirtmiştik. 31 Ekim 2024 tarihine kadar platformdan kaldırılacak oyunları da şu şekilde listeleyebiliriz:

Frog Detective: The Entire Mystery (Konsol, Bulut, PC)

Inkulinati (Konsol, Bulut, PC)

Lonely Mountain’s Downhill (Konsol, Bulut, PC)

Mineko’s Night Market (Konsol, Bulut, PC)

Xbox Game Pass platformunda bazı oyunlara gelecek olan DLC – oyun güncellemeleri ise şu şekilde: