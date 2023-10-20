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Xbox Game Pass Fiyatları Zamlanacak

Oyun severlere Xbox’tan kötü haber geldi. Türkiye’de Xbox Game Pass fiyatları zamlanacak. Zamdan önce aboneliğini uzatmak isteyenler için son 12 gün.

Emine Emre

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Xbox Game Pass Fiyatları Zamlanacak
Xbox Game Pass Fiyatları Zamlanacak

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Xbox Game Pass fiyatının ülkemizde bir kez daha zamlanması bekleniyor. Resmi sitede, hali hazırda sunulan fiyat teklifleri için geri sayıma geçildi. Bu da –henüz resmi bir duyuru olmamasına karşın- yakın gelecekte Xbox Game Pass fiyatları zamlanacak anlamına geliyor. Henüz zam oranı ya da yeni fiyatlar ile ilgili ayrıntılar netleşmiş değil.

Türkiye’de Xbox Game Pass Fiyatları Zamlanacak, Kaç Lira Olması Bekleniyor?

Microsoft’un Xbox One, Xbox Series X/S ve PC için oyunculara sunduğu abonelik hizmeti Xbox Game Pass fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Xbox patronu Phil Spencer da geçtiğimiz ay katıldığı Tokyo Oyun Fuarında Game Pass’e zam yapmak zorunda kalabileceklerini duyurmuştu.

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Xbox Game Pass resmi sitesindeki geri sayıma bakılırsa, oyuncular Kasım ayı ile birlikte yeni ve zamlı fiyatlarla karşı karşıya kalacaklar. Peki zam oranı ne kadar olacak? Game Pass’e son yapılan zam yüzde 170 seviyesinde olmuştu. Henüz o zammın üzerinden pek fazla zaman geçmedi. Söz konusu fiyat artışı sırasında 24 lira olan dolar kuru hali hazırda 28 lira düzeyinde. Bu nedenle artışın sınırlı olacağı ve bir önceki zam kadar yüksek seviyede olmayacağı ön görülüyor.

Peki oyuncular bu gelişme için ne diyor? İşte Xbox Game Pass zam beklentisine dair şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan gamerlardan bazılarının görüşleri:

“Yeter artık, sürekli zam yapmaktan bıkmadı Phil Spencer. Oyunculara yüklenmek yerine masraflarını kısmayı deneyebilirler mesela.”

“Microsoft’un derdi nedir? 70 milyar dolara Activision Blizzard’ı satın almasını biliyor, buraya gelip bizim üç kuruşumuza mı göz dikiyor? Herhalde bu 70 milyar doları bizden çıkarmak istiyor.”

3 yıllığına almıştım aboneliği geçenlerde. 2026 yılına kadar kafam rahat. Sonrasına da sonra bakarız, o zamana belki ekonomi düzelir.”

“1 yıllık almıştım ama geçenlerde aklıma geldi, girdim baktım süre dolmak üzereymiş. Hem alıyoruz hem oynamıyoruz. Oynamaya zaman da yok açıkçası, o nedenle tekrar almam abonelik falan, zamlanırsa zamlansın yapacak bir şey yok.”

“100 yıllık abonelik falan getirsinler, biz de alalım da Microsoft da rahatlasın biz de rahatlayalım. Yoksa bu enflasyon ve dolar kuru ile birkaç seneye abonelik falan alamaz hale geleceğiz belli ki.”

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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