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Son dönemde Microsoft’un bazı açıklamaları oyun severlerin kafa karışıklığı yaşamasına sebep olmuştu. Şirket yeni bir açıklama yaparak kafa karışıklıklarını giderdi ve Xbox Game Pass ile ilgili yeni kararlarını açıkladı. Xbox Game Pass yeni kararları oyun severleri son derece üzdü. Bu kapsamda abonelik sınırlı, ilk gün oyunları paralı oldu. İşte ayrıntılar.

Xbox Game Pass Yeni Kararları Üzdü: Abonelik Sınırlı, İlk Gün Oyunları Paralı!

Microsoft’un abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass yeni bir sürece girdi. Son dönemde şirketin bazı açıklamaları Xbox Game Pass abonelerinin aklını karıştırmıştı. Microsoft yeni bir açıklama ile Xbox Game Pass abonelik hizmeti hakkında aldığı kararları oyun severlere duyurdu. Ancak Microsoft’un açıklamaları Xbox Game Pass abonelerini son derece üzdü.

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Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre giriş seviyesi yani standart Game Pass aboneliği olan kullanıcılar her oyunu ilk yayınlandığı gün oynayamayacak. Hem Xbox konsollarında hem de PC’de piyasaya çıkan her oyunu çıktığı gün oynamak isteyenler standart abonelikten farklı bir abonelik hizmeti satın almaları gerekecek. Yani Game Pass abonelik paketleri arasındaki farklar açıldı diyebiliriz.

Xbox Game Pass Abonelik Sistemi Değişti

Microsoft’un oyun severleri üzen haberi bununla bitmiş değil ve bu haber özellikle Game Pass Türkiye aboneleri için büyük önem taşıyor. Microsoft yeni kararı ile peş peşe abonelik satın alarak Game Pass aboneliği biriktirme olayına son verdi. Bunu yapmaya çalışan kullanıcılara engel olunacağını deklare etti. Bu kapsamda şirket önümüzdeki Eylül ayında abonelik sisteminde yeni bir döneme geçecek ve biriktirilebilecek maksimum abonelik süresi 13 ay olacak.

Microsoft bu kararı ile fiyat artışlarından daha az etkilenmek için peş peşe abonelik satın alıp biriktiren kullanıcıların işine ket vurmuş oldu. Şirketin açıklamasına göre 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren bu karar geçerli olacak. Hali hazırda hesaplarında 13 aydan fazla abonelik bulunan kullanıcılar bundan etkilenmeyecek ancak 18 Eylül’den sonra 13 aydan fazla abonelik satın alınamayacak.

Game Pass Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Belirtilene göre söz konusu değişim temelde Xbox Game Pass’in önümüzdeki süreçte Game Pass Standart ile değişeceği için yapılmış durumda. Bununa birlikte Game Pass Standart ilk gün çıkışları ve benzeri gibi pek çok avantajı kullanıcılara sunmayacak.

Hali hazırda Game Pass abonelik ücreti 209 TL seviyesinde. 18 Eylül tarihine kadar eski sistem abonelik uzatma imkanı devam etmekte. 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren ise yeni abonelik modeli hizmete girecektir.