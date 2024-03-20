Ana Sayfa » Oyun Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Açıklandı – 20 Mart Oyun Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Açıklandı – 20 Mart Emine Emre 1 Görüntüleme

Microsoft’un abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e dönem dönem yeni oyunlar ekleniyor ve çıkarılıyor. Oyun severlerin ilgi duyduğu popüler oyunları platforma ekleyen Microsoft, bazı oyunları ise platformdan çıkarıyor. Mart ayının son 10 günü ve Nisan ayının başında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar açıklandı, işte detaylar…

Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar Açıklandı – 20 Mart

Mart ayının son 10 gününde ve Nisan ayının başında Xbox Game Pass kütüphanesine popüler oyunlardan tam 9 tanesi geliyor. Oyun severlerin oldukça beğendiği Activision Blizzard yapımı Diablo 4, Focus Entertainment’ın yayınladığı Evil West gibi dev yapımların yanı sıra yeni, oyun içi hediyeler de kütüphaneye eklenecek.

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Supermassive Games tarafından geliştirilen, sevilen hayatta kalma oyunu The Quarry, 20 Mart’ta yani bugün, eklenecek oyun olarak listenin ilk sırasında yer alıyor. İşte Xbox Game Pass kütüphanesine gelecek olan yeni oyunlar listesi:

The Quarry (Konsol ve Bulut) – 20 Mart

Evil West (Konsol, Bulut ve PC) – 21 Mart

Terra Invicta (PC) – 26 Mart

Diablo 4 (Konsol, PC) – 28 Mart

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Konsol, Bulut ve PC) – 28 Mart

Open Roads (Konsol, Bulut ve PC) – 28 Mart

Ark: Survival Ascended (Series X / S, Bulut ve PC) – 1 Nisan

F1 23 (Bulut) EA Play – 2 Nisan

Superhot: Mind Control Delete (Konsol, Bulut ve PC) – 2 Nisan

Xbox Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunların yanı sıra bazı oyunlar da platformdan kaldırılmakta. Mart ayı sonuna kadar platformdan çıkarılacak oyunlar listesi ise aşağıdaki gibi listelenebilir:

Hot Wheels Unleashed (Konsol, Bulut ve PC)

Infinite Guitars (Konsol, Bulut ve PC)

MLB The Show 23 (Konsol, Bulut ve PC)

Xbox Game Pass Üyeliği Ne Kadar?

Hem PC de hem de konsolda yüzlerce farklı oyunu deneyimlemek isteyenler için Xbox Game Pass aylık üyelik ücreti 209 TL olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yalnızca PC oyuncuları için Xbox Game Pass üyelik ücreti aylık 159 TL’dir. Xbox Game Pass üyeliği nasıl alınır diye soranlar içinse, platformun resmi web sitesine girerek kolayca üyelik alınabilmekte, diyebiliriz.