Xbox Game Pass’e Eklenecek Temmuz Ayı Oyunları Belli Oldu

Microsoft oyun abonelik sistemi olan Xbox Game Pass, her ay platforma eklediği yeni yapımları oyun severlere sunuyor. Haziran ayının sonuna gelmişken Xbox Game Pass’e eklenecek Temmuz ayı oyunları da belli oldu. Temmuz ayında platforma 6 oyun eklenirken bazı yapımlar da platformdan kaldırılacak. İşte Game Pass abonelerinin deneyimleyebileceği yeni oyunlar…

Xbox Game Pass abonelik servisine Temmuz ayında en sevilen yapımlardan olan Frostpunk 2 de dahil olmak kaydıyla toplam 6 oyun eklenecek. Bununla birlikte 6 oyun da platformdan kaldırılacak. Heyecanla beklenen Frostpunk 2 bilindiği üzere henüz piyasaya sürülmedi. 25 Temmuz tarihinde yayınlanacak ve yayınlandığı gibi de Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Bu haber Frostpunk 2 oyununu sabırsızlıkla bekleyenler için muhteşem bir gelişme oldu diyebiliriz.

Abonelerine daha iyi hizmet vermek ve en sevilen oyunları sunmak için çabalayan Microsoft’un abonelik servisi Xbox Game Pass, önümüzdeki ayın 16’sında Flock ve Magical Delicacy’i ekleyecek. Kullanıcılarına sunduğu kütüphaneyi genişletmeye çalışan Microsoft 18 Temmuz’da da platforma Dungeons of Hinterberg ve Flintlock: The Siege of Dawn’ı ekleyecek.

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar ve eklenecekleri tarihler aşağıdaki gibidir:

Flock – 16 Temmuz

Magical Delicacy – 16 Temmuz

Dungeons of Hinterberg – 18 Temmuz

Flintlock: The Siege of Dawn – 18 Temmuz

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – 19 Temmuz

Frostpunk 2 – 25 Temmuz

Xbox Game Pass kütüphanesinden çıkarılacak olan oyunlar da aşağıdaki gibidir. Söz konusu oyunlar 5 Temmuz 2024 tarihinde Game Pass kütüphanesinden çıkarılacaktır.

FIFA 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Bulut, Konsol ve PC)

Stranded Deep (Bulut, Konsol ve PC)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Bulut, Konsol ve PC)

Sword and Fairy Together Forever (Bulut, Konsol ve PC)

Cricket 22

Xbox Game Pass Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Xbox Game Pass abonelik ücreti aylık yaklaşık 160 TL seviyelerindedir. Game Pass üyeliği sayesinde pahalı ve üst seviye oyunları deneyimleyebilir, ücretsiz oyun günlerinden faydalanabilirsiniz.