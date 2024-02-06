Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Belli Oldu – 6 Şubat

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Microsoft’un abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass, bilindiği üzere oyun kütüphanesini her ay yeni oyunlarla genişletiyor. Platforma 2024 Ocak ayında üç popüler yapım olan; Palworld, Assassin’s Creed Valhalla ve F1 23 eklenmişti. Şimdi ise Şubat ayında Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. İşte detaylar…

Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlar Netleşti – 6 Şubat 2024

Abonelik servisi Xbox Game Pass değerli ve popüler yapımları bünyesine katmasıyla günden güne gelişimini sürdürüyor. Geçtiğimiz ay en popüler oyunlardan olan Palworld, Assassin’s Creed Valhalla ve F1 23 oyunlarını kütüphanesine ekleyen Xbox Game Pass, Şubat ayında da yeni yapımlarla oyun skalasını genişletiyor. Şubat ayında platforma eklenecek oyunlar henüz resmi olarak açıklanmasa da PlayStation Plus ve Game Pass platformlarına eklenecek yapımları “doğru” bir şekilde sızdırması ile bilinden Dealabs yazarı billbil-kun’dan yine haberler var.

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Microsoft’un abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass’e Şubat ayında eklenecek oyunları billbil-kun açıkladı. billbil-kun’un açıklamalarına göre Resident Evil 3, Madden NFL 24 ve PlateUp! Şubat ayında platforma eklenecek. Oyunların ekleneceği tarih tam olarak bilinmiyor ancak bu üç yapımın da önümüzdeki 10 gün içerisinde Game Pass kütüphanesine eklenmesi bekleniyor. Bu oyunların yanı sıra daha evvel duyurulmuş olan Anuchard oyunu da 6 Şubat’ta Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini almış olacak.

Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek yeni oyunların tam listesi henüz belli değil. Ancak çok kısa bir zaman içinde açıklanması bekleniyor.

PlateUp Oyunu Hakkında

Şubat ayında Game Pass kütüphanesine eklenecek olan sevilen yapım PlateUp bir roguelite aşçılık – yönetim oyunudur. 4 kişiye kadar birlikte oynanabilen bu oyun kapsamında restoranın yönetimi, yemek yapması, müşterilerin ağırlanması gibi faaliyetler oyuncular tarafından gerçekleştiriliyor. It’s happening tarafında geliştirilen bu oyun Yogscast’lar ve PM Studios tarafından yayınlanmaktadır.

Resident Evil 3 Hakkında

Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan Resident Evil 3, Steam’de yüzde 90’ın üzerinde beğenme oranına sahiptir. 2024 Ocak ayında Game Pass’e Resident Evil 2 dahil olmuştu. Şubat ayında ise serinin 3. oyunu Game pass kütüphanesine ekleniyor. Bir hayatta kalma ve korku oyunu olan Resident Evil 3; zombi kıyameti döneminde korkutucu mekanların, heyecanlı kovalamaların olduğu bir oyundur. Muhteşem grafikleri ile oyuncuyu içine çeken oyunun 5 – 6 saatlik bir oynama süresi bulunmakta olup bu süre zarfında oyuncu, harika bir oyun deneyimi yaşamaktadır.

Xbox Game Pass’e Eklenecek Yeni Oyunlardan Madden NFL 24 Hakkında

EA Tiburon tarafından geliştirilen Madden NFL 24; Electronic Arts ve EA Sports tarafından yayınlanmıştır. Şubat ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek olan yapımlardan biri olan Madden NFL 24, Amerikan futbolu oyunudur. Madden NFL 24 oyununa Game Pass Ultimate üyelerinin erişebileceği söylenmektedir.