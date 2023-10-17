Xbox Game Pass’e Gelecek Oyunlar (Ekim 2023 2.Yarısı)

Microsoft tarafından; Cloud (bulut), konsol ve PC için gelecek oyunlara dair yapılan açıklama oyuncuları heyecanlandırmaya yetti. 8 oyunun yer aldığı listede, oyuncuların sabırsızlıkla beklediği yapımlar da yer alıyor. Microsoft’un abonelik hizmeti Xbox Game Pass’e gelecek oyunlara Cepkolik okurları ile birlikte daha yakından bakalım.

Xbox Game Pass’e Gelecek Oyunlar

Yapılan açıklamaya göre Xbox Game Pass de yakında yer alacak oyunlar şu şekilde:

Like A Dragon: Ishin!

F1 Manager 2023

Cities: Skylines II

Dead Space (Remake)

Jusant

Frog Detective: The Entire Mystery

Headbangers: Rhythm Royale

Mineko’s Night Market

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Platforma eklenecek oyunlar ile ilgili olarak kısa kısa bilgiler vermek gerekirse:

F1 Manager 2023

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun, Temmuz 2023 itibari ile PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için piyasaya sürüldü. Xbox Game Pass’e hem cloud hem PC ve hem de konsollar için gelecek yapım geniş bir oyuncu yelpazesine hitap edecek. (19 Ekim 2023 Perşembe günü platforma gelecek)

Cities: Skylines II

Colossal Order tarafından geliştirilen şehir kurma oyunu Paradox Interactive tarafından 24 Ekim itibariyle yayımlanacak. PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows için piyasaya sürülecek yapımın Xbox Game Pass’e yalnızca PC için geleceği duyuruldu. (24 Ekim 2023 Perşembe günü platforma gelecek)

Like A Dragon: Ishin!

2014 yılında çıkan ve yaklaşık 10 yılı geride bırakan aksiyon macera oyunu; Yakuza serisi kapsamında oyunculara sunuluyor. Sega yayıncılığında piyasaya sürülen oyunun konsol oyuncuları için geldiğini belirtebiliriz. (17 Ekim Salı -bugünden itibaren- platformdaki yerini aldı.)

Dead Space (Remake)

Bu yılın başında, 27 Ocak 2023 tarihi itibariyle piyasaya sürülen Dead Space (Remake), EA Motive geliştiriciliğinde Dead Space’in yeniden yapımı. Electroinc Arts’ın yayıncılığını yaptığı tek oyunculu hayatta kalma korku ve macera oyunu da Xbox Game Pass’e gelecek yapımlardan olarak açıklandı. Oyun; PC ve cloudun yanı sıra Xbox X ve S Serisi için de platformda yer alacak. (26 Ekim 2023 Perşembe günü platforma gelecek)

Jusant

31 Ekim 2023 itibariyle piyasaya sürülecek tek oyunculu macera platform oyunu Jusant, Dontnod Entertainment geliştiriciliğinde ve yayıncılığında oyuncuyla buluşacak. PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için çıkış yapacak oyun Xbox Game Pass’e de cloud, konsol ve PC için gelecek.

Frog Detective: The Entire Mystery

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar (Ekim 2022) Worm Club ve SUPERHOT PRESENTS tarafından piyasaya sürülen Frog Detective: The Entire Mystery; PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için çıkış yapmıştı. Sevilen macera oyunu Xbox Game Pass’e cloud ve konsol için eklenecek. (26 Ekim 2023 Perşembe günü platforma gelecek)

Headbangers: Rhythm Royale

31 Ekim 2023 itibariyle Team17 tarafından; Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için yayınlanacak Headbangers: Rhythm Royale’in geliştiricisi Glee-Cheese Studio. Sevilen müzik aksiyon oyunu Xbox Game Pass’e de tüm platformlar için (cloud, konsol ve PC) eklenecek. (31 Ekim 2023 Salı günü platforma gelecek)

Mineko’s Night Market

Meowza Games tarafından geliştirilen Mineko’s Night Market, Humble Bundle ve Merge Games tarafından Nintendo Switch, PlayStation 5, Microsoft Windows ve Klasik Mac OS için geçtiğimiz yıl yayımlandı. Macera bulmaca oyunu Mineko’s Night Market, Xbox Game Pass’e de tüm platformlar için (cloud, konsol ve PC) gelecek.

Oyuncular Game Pass İçin Duyurulan Oyunlardan Memnun!

Yakın gelecekte Xbox Game Pass de yer alacak birbirinden güzel 8 oyunun açıklanmasının ardından memnuniyetlerini dile getiren oyunculardan bazılarının tepkileri (olumlu/olumsuz) şu şekilde:

“Jusant Steam Next Fest’te oynadığım en iyi oyunlardandı, Game Pass’e gelecek olması iyi olmuş.”

“Dead Space gelmesi güzel para verip oynanacak bir oyun değil ama Gamepass ile oynanacak bir oyun bana göre…”

“Cities Skylines 2 ve bu sene çıkan en iyi korku oyunlarından biri olan Dead Space Remake’in gelecek olmasına sevindim.”