Xbox Mobile Store 2024 Yılında Geliyor

Apple ve Google’ın mobil oyunları mağazası gibi Microsoft’un da Xbox Mobil Store’u da kısa zaman içinde kullanıcıyla buluşacak. Tasarım ve geliştirme aşamasında olan Xbox Mobile Store 2024 yılında piyasaya sürülecek. Geliştirme aşamasında olan Microsoft’un mobil oyunlar mağazası çalışmalarına Activision-Blizzard anlaşmasının neticelenmesiyle hız verilmeye başlandı.

Microsoft Mobil Oyun Mağazası Xbox Mobile Store 2024 Yılında Kullanıcıyla Buluşacak

2023’ün Mart ayında Xbox Başkanı Phil Spencer bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştıklarını ve en az masaüstünde olduğu kadar mobilde de var olmak istediklerinden bahsetmişti. Yani aslında uzun bir süredir Microsoft’un Xbox mobil mağazası üzerinde çalıştığı bilinmekte idi. Bu projenin hızlandırılması için de Activision Blizzard gibi bazı satın alma anlaşmalarının sonuçlanması beklenmekteydi. Ve nihayetinde Microsoft, bilgisayar oyunları geliştiricisi ve yayımcısı bir şirket olan Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara satın aldı; satın alım işlemi kısa bir süre öncesinde resmen tamamlandı.

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Konu hakkında birtakım açıklamalarda bulunan The Verge Yazarı Tom Warren (The Verge, ABD’li teknoloji ve medya haberleri ağı) bahse konu anlaşmada mile pazarın öneminden bahsetti. Microsof Xbox Mobile Store’un çıkış tarihi hakkında yorum yapan Tom Warren, 2024 yılını işaret etti. Bununla birlikte, Xbox Mobile Store’un destekleyeceği yapımlar konusunda ya da kullanıcılara ne gibi fırsatları sunacağı konusunda henüz yeterli bilgi bulunmuyor.

Apple’ın yeni çıkardığı iPhone 15 Pro’nun Resident Evil Village ve saire gibi bazı oyunları sunduğunu dile getiren Tom Warren, mobilin daha cezbedici bir hale bürünebileceğini söyledi. Warren sadece bulut oyunların değil yerel oyunlarında var olabileceği bir konumda olduklarını bildirdi. Bununla birlikte Warren, anlaşma sürecinde bulut rekabeti gibi öğelerin üzerinde durulmasının mobil oyun pazarını biraz gölgede bıraktığını da düşünmekte.

Microsoft Xbox Mobile Store ile Mobil Oyun Rekabetine Giriyor!

Microsoft Activision Blizzard’ı satın alması ve hali hazırda sahip olduğu Xbox Cloud Gaming ile Apple ve Google ile rekabete oldukça güçlü giriyor diyebiliriz. Xbox Cloud Gaming’in başarısı zaten tartışmasız ve bununla birlikte video oyun geliştiricisi Activision Blizzard de; Call of Duty: Mobile, Candy Crush Saga ve Diablo Mobile ve benzeri gibi popülaritesi yüksek pek çok oyuna sahip. Tüm bu faktörleri düşündüğümüzde Microsoft’un eli oldukça güçlü diyebiliriz. Ancak tüm fırsatlara erişebilmek ve Microsoft’un bu piyasaya nasıl girdiğini görmek için 2024’ü beklemek gerekecek.