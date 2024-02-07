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Microsoft’un yaptığı stratejik hamlelerin bazılarından dolayı Xbox oyuncuları Microsoft’a kızgın, tepkiler ise büyüyor. Microsoft geçtiğimiz günlerde Xbox’a özel bazı oyunların PlayStation 5’e geleceğini duyurmuştu. Bu duyurunun ardından şirkete pek çok olumsuz yorum ve eleştiri yağdı; hatta bazı kullanıcılar şirkete olan kızgınlığından konsolunu satma kararı aldı. İşte detaylar…

Xbox Oyuncuları Microsoft’a Kızgın, Tepkiler Büyüyor

Geçtiğimiz günlerde Microsoft, Indiana Jones, Starfield ve Great Circle ve benzeri gibi Xbox oyun konsoluna özel çıkan oyunları Microsoft, PlayStation 5’te yayınlayacağını duyurmuştu. Xbox hayranlarını oldukça mutsuz eden bu karar üzerine sosyal medya üzerinden şirkete eleştiri yağdı. Çünkü aslında Xbox oun konsolunu tercih eden pek çok kişinin bu konsolu seçmesinin nedeni konsola özel olarak yayınlanan oyunlar.

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Microsoft’un kendilerini önemsemediğini düşünen Xbox kullanıcıları kendilerince birtakım boykot planları yapmakta. Bu kapsamda kimi konsolu satmayı düşünürken kimi de Xbox Game Pass aboneliğini sonlandırmayı planlıyor. Xbox kullanıcıları söz konusu karara bu denli tepkili iken madalyonun diğer tarafında bulunan PlayStation 5 sahipleri ise bu karar sevinmiş durumda. Bakalım şirketin bu tepkilere karşı aldığı aksiyon nasıl olacak.

Microsoft’tan Kızgın Xbox Kullanıcılarına Cevap Var!

Microsoft Gaming CEO’su Phil Spencer gelen tepkiler üzerine açıklamada bulundu. Spencer Xbox sahiplerine, onları duyduklarını ve anladıklarını söyleyerek gelecek hafta bu konu hakkında ve Xbox vizyonları hakkında detaylı açıklama yapacaklarını deklare etti. Bu kapsamda şirketin bir etkinlik düzenlemesi beklenirken alınacak olan kararların hem Microsoft’u hem de Xbox’ı nasıl etkileyeceği merak konusu.

Sosyal medya X hesabından yanıt veren Phil Spencer’ın ilgili paylaşımı ise şu şekilde:

We're listening and we hear you. We've been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Phil Spencer’in bahsettiği etkinliğin henüz zamanı ve ne tür bir etkinlik olacağı belli değil. Ancak basın toplantısı tarzında bir açıklama gerçekleşebilir. Söz konusu etkinlik kapsamında Xbox oyunlarının PS5’te yayınlanması konusundan başka hangi konuların yer alacağı da henüz belli değil.

Xbox Kullanıcılarının, Xbox Oyunlarının PS5’te Yayınlanması Haberine Tepkileri

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Microsoft’un bu kararı Xbox kullanıcılarının hiç hoşuna gitmedi. Sosyal medyada söz konusu karara gelen tepkilerden birkaçı ise şu şekilde:

– 2001’in ilk gününden beri bir Xbox sahibiyim, ancak haberin doğru olduğunu varsayarsak artık bir Xbox sahibi olmanın manasını göremiyorum. PS5 alıp Microsoft oyunlarını beklesek iyi olur.

– Lütfen her şeyi çoklu platform haline getirerek Xbox konsolunun değerini düşürmeyin.

– Xbox/ Microsoft’un tam 3. taraf haline getirilmesi, uzun vadede genel oyun açısından daha kötü olacaktır. Ve şunu söyleyen bir PlayStation fanboyu olduğumu unutmayın, rekabet iyidir. Hepiniz rekabet ettiğinizde biz kazanıyoruz.

– Xbox’ı Çoklu platforma getirmek platformun değerini düşürecektir, lütfen yapmayın.

– Umalım ki Xbox yanlış yolu seçmesin. Bu, platformdan bağımsız olarak tüm oyuncuları etkiler.