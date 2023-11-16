Xbox PC Game Pass Büyük İndirim Yaptı!

Günümüzün en popüler oyun dijital platformlarından biri olan Game Pass son zamanlarda gelen zamlar yüzünden oldukça büyük tepki toplamıştı fakat şirket bu sefer zam haberi ile değil indirim haberi ile gelerek oyuncularının yüzünü güldürdü.

Yapılan açıklamaya göre Microsoft Store’de başlayan kampanyaya göre PC Game Pass ilk ay abonelik fiyatı 5.90TL olarak oyunculara sunulacak. Oldukça avantajlı bir kampanya olan Game Pass indirimi oldukça makul bir fiyattan sunuldu.

Extra bilgi olarak oyuncular ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğini devam etmek isterse aylık 159TL gibi bir ücret ile aboneliğini devam ettirebilecekler.