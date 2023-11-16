Ana SayfaOyunXbox PC Game Pass Büyük İndirim Yaptı!

Xbox PC Game Pass Büyük İndirim Yaptı!

Xbox PC Game Pass indiriminden yararlanan kullanıcılar ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğini devam etmek isterse aylık 159TL gibi bir ücret ile aboneliğini devam ettirebilecekler.

Mustafa

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
1
Xbox PC Game Pass

Wonder Woman Oyunu Canlı Hizmet Olabilir

2 yıl önce duyurulan ve geliştirilmesine başlanılan Wonder Woman oyunu için dikkat çekici bir iddia...

Günümüzün en popüler oyun dijital platformlarından biri olan Game Pass son zamanlarda gelen zamlar yüzünden oldukça büyük tepki toplamıştı fakat şirket bu sefer zam haberi ile değil indirim haberi ile gelerek oyuncularının yüzünü güldürdü.

Yapılan açıklamaya göre Microsoft Store’de başlayan kampanyaya göre PC Game Pass ilk ay abonelik fiyatı 5.90TL olarak oyunculara sunulacak. Oldukça avantajlı bir kampanya olan Game Pass indirimi oldukça makul bir fiyattan sunuldu.

Extra bilgi olarak oyuncular ilk ay 5.90TL ödedikten sonra aboneliğini devam etmek isterse aylık 159TL gibi bir ücret ile aboneliğini devam ettirebilecekler.

Epic Games Bedava Verdiği Oyunu Geri Alıyor

Dün (15 Kasım Çarşamba) akşamüzeri Epic Games Store da Suicide Squad Kill the Justice League ücretsiz olarak oyunculara verilmeye...
Önceki İçerik
Wonder Woman Oyunu Canlı Hizmet Olabilir
Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

Copyright @ Cepkolik.com 2021