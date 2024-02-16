Ana Sayfa » Oyun Xbox Şubat 2024 Güncellemesi Neler Getiriyor? Xbox Podcast Etkinliğinde Neler Açıklandı! Oyun Xbox Şubat 2024 Güncellemesi Neler Getiriyor? Xbox Podcast Etkinliğinde Neler Açıklandı! Emine Emre 1 Görüntüleme

Son zamanlarda çalkantılı bir dönem geçiren Xbox, detaylı bir güncelleme ile Xbox sahiplerine yenilikler sunmayı planlıyor. Söz konusu güncelleme Xbox Series S, Series X ile Xbox One konsollarının tamamı için geçerli olacak. Konsolların yanı sıra mobil cihazlar kapsamında da birtakım değişikliklerin olması bekleniyor. Bununla birlikte Xbox Podcast etkinliğinde de birtakım kararlardan bahsedildi, yeni haberler verildi. İşte Xbox Şubat 2024 güncellemesi detayları…

Xbox Şubat 2024 Güncellemesi ile Neler Değişecek?

Kapsamlı bir Şubat ayı güncellemesi yapacak olan Xbox; oyun kolları, uzaktan oynama özelliği, oyunları gruplara ayırabilme, gibi bazı konularda yenilikler sunmayı amaçlıyor.

Şubat güncellemesi ile Xbox, oyun kolları yani joysticklerin stabil çalışması ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunmasını sağlayacak. Bazı Xbox kullanıcılarının oyun kollarının çalışmasından şikayet etmesi üzerine şirketin bu konuyu bir güncelleme ile düzeltmeye çalıştığı belirtilmekte. Bahse konu güncelleme ile Xbox joysticklerin tamire gitmesine gerek kalmadan daha işlevsel bir hale getirilmesi planlanıyor.

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Oyun kollarının dışında Xbox Şubat güncellemesi ile gelecek olan bir diğer yenilik ise uzaktan oynama özelliği ile alakalı. Bu güncelleme ile mobil cihazlarda oyun oynamak isteyenler, oyun kontrol tuşlarını istedikleri şekilde atayabilecekler. Yani kontrol tuşları tamamen kişiselleştirilmiş bir şekilde olacak. Kişiselleştirilmiş kontroller ile kullanıcı oyun performansını artırarak rekabette öne geçme şansını yakalayabilecek.

Xbox’ın Şubat ayında gelecek bir diğer yeniliği ise oyunları çeşitli özelliklere göre gruplayabilme imkanı. Oyuncular Şubat ayı içerisinde sahip oldukları yapımları, birtakım özelliklerine göre gruplayarak, listeleyebilecekler. Bu özellik de Xbox kullanıcıları tarafından istenen bir değişiklikti ve sonunda gerçekleşti. Oyuncuların bu güncellemelere yorumları ise merakla bekleniyor.

Xbox Podcast Etkinliğinde Duyurulan Gelişmeler

Official Xbox PodCast etkinliği kapsamında Xbox bazı yeni kararlarını açıkladı. Son dönemde Xbox oyunlarının PS5’te yayınlanması konusunda, Xbox oyun konsolu sahipleri ile ters düşen Xbox, yeni kararlarını açıkladı. Podcast etkinliğinde Xbox’ın açıkladığı verilere göre Xbox abonelik servisi olan Games Pass 34 milyon üye sayısına yaklaştı. Game Pass’in sadece Xbox’ta ve PC’de olacağını vurgulayan Xbox, oyunların yayınlanır yayınlanmaz Game Pass’e gelmeye devam edeceğini belirtti.

Yeni nesil oyun konsolunun geliştirildiğini belirten Xbox, exclusive oyunların çıkmaya devam edeceğini aktardı. Xbox, etkinlikte dört oyunun PS5 ve Nintendo Switch’te yayınlanacağı haberini duyurdu. Bununla birlikte Diablo 4’ün de 28 Mart’ta Game Pass’te olacağı belirtildi.

Xbox Oyun Konsolu Hakkında

Microsoft’un oyun konsolu olan Xbox 2001 yılında Kuzey Amerika’da, 2002 yılında ise Japonya, Avustralya ve Avrupa’da piyasaya sürülmüştür. Oyun konsolu sektörünün lideri herkesin de bildiği gibi PlayStation’dır. Sektöre sonradan girmesine rağmen Xbox da bu alanda kendine bir yer bulmayı, rekabete katılmayı başarmıştır.

Xbox henüz bir el konsoluna sahip değil ancak bu alanda çalışmaları sürüyor. Geliştirme aşamasında olan Xbox el konsolunun Rog Ally ve Steam Deck’e rakip olarak gelmesi beklenmekte.