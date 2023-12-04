Xbox Uygulaması PC İçin Yeni Özelliklerle Güncellendi

Microsoft Xbox uygulaması, PC Game Pass aboneleri tarafından sıklıkla kullanılmakta idi. Microsoft yeni bir güncelleme yaptı ve el konsolları için yeni özellikler getirdi. Güncellenen versiyon ise oyuncular için kullanıma açıldı.

Xbox Uygulaması PC için Eklenen Özellikler

PC oyunculuğu alanında son yıllarda gelişme yaşayan Microsoft, bu başarısını Xbox uygulaması ve PC Game Pass’e borçlu. Oyun severlerin en beğendiği uygulamalardan olan Xbox, yeni güncellemeleri ile pek çok özelliği kazanmış bulunmakta. Uygulamaya eklenen işlevsel özellikler özellikle Game Pass abonelerini mutlu edecek gibi görünüyor.

Xbox’a eklenen en önemli özelliklerden biri Kompakt Mod. Kompakt mod, özellikle ekranı küçük olan cihazlarda alan tasarrufu sağlayarak oyuncuyu rahatlatıyor. Kompakt modu etkinleştirmek için profil simgesine tıklayarak ve oradan da modu etkinleştirmek gerekiyor. Bununla birlikte, kompakt mod özelliği aktif olarak kullanılmaktayken, kullanıcı oyunlara “kitaplığım” menüsünden erişebilmekte.

Kompakt Mod’un dışında güncellenen bir diğer özellik ise “bildirimler”. Yeni güncelleme ile platformda artık sadece okunmamış bildirimlerin olduğu bir kısım bulunmakta. Platforma eklenen bir diğer özellik ise “Oyun Hizmeti Onarım Aracı“. Bu özellik ile de oyun hizmetinde var olan eksiklik ya da problemlerin giderilmesi amaçlanıyor.

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Microsoft’un Windows 11 Güncellemesi

Microsoft’un güncellemeleri yalnızca Xbox uygulaması özelinde kalmadı. Microsoft, Windows 11’in yeni sürümüyle, Microsoft Store’dan satın alınan oyunun yükleneceği konumu seçme özelliği getirdi. Önceden kullanıcı oyunu kaydedeceği alanı seçemiyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen güncelleme ile Microsoft Store’dan oyun satın alındığında; kullanıcı oyunu, bilgisayarında sürücüye ya da farklı bir konuma yükleyebiliyor. Bu özellik daha evvel Xbox uygulamasında bulunuyordu ancak kısa bir zaman önce Windows 11 – 22310 sürümü kullanıcılarına da sunuldu.

Xbox PC Game Pass aboneleri, platforma gelen güncellemeyi beğenirken, Microsoft iştirakinin bu tip özellikleri çok daha hızlı şekilde devreye alması gerektiğine inanıyor. Bu konuda serzenişlerde bulunan pek çok gamer, Microsoft’un Xbox’ın üzerine daha fazla eğilmesi konusunda hem fikir durumda. Bunun için, Xbox Patronu Phil Spencer’a daha fazla kulak verilmesi de, oyuncuların talepleri arasında yer alıyor.