XBOX Yeni Konsolu Ne Zaman Çıkacak? 2 Yıl Erken Gelebilir!

Konsol savaşlarında PlayStation ve Xbox başta olmak üzere markaların mücadelesi devam ederken, yeni Xbox konsolunun çıkış tarihine dair yeni detaylar sızdı. Daha önce 2028 yılında çıkacağı ön görülen konsolun; oyun kamuoyuna bu konuda düşen yeni bilgilerle daha erken gelebileceği öğrenildi. Buna göre; XBOX yeni konsolu ne zaman çıkacak sorusunun cevabı büyük olasılıkla 2026 yılı olacak. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

XBOX Yeni Konsolu Ne Zaman Çıkacak Sorusu Cevap Bulmuş Olabilir!

Xbox’ın yeni konsolunun ne zaman çıkacağına yönelik tahmin ve sızıntılar PlayStation tarafından geldi. Sony ile Microsoft arasındaki mücadele ve rekabet oyun sektörünün hemen her alanında sürerken, konsol sektöründe lider konumda bulunan PlayStation; bu konumunu devam ettirebilmek adına Xbox’ın her adımını ön görmeye gayret gösteriyor.

PlayStation analistlerinin tahminlerine göre Xbox için yeni konsol 2026 yılında çıkış yapacak. Markanın daha önce 2028 yılından önce yeni bir konsol gelmeyeceğine yönelik açıklamaları ise Sony’nin kuvvetli markası PlayStation’a göre gerçeği yansıtmıyor. Bununla birlikte, 2026 yılında çıkacak yeni Xbox konsolu için PS’nin verdiği net bir tarih de bulunmuyor.

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Yeni Nesil Xbox Konsolu mu Yoksa Ara Nesil Xbox Konsolu mu Gelecek?

PlayStation, Xbox’ın yeni konsolunun 2026 yılında gelmesini bekliyor ancak gelecek konsolun türü hakkında bir ön görüde bulunmuyor. Xbox’ın sıradaki konsolunun yeni nesil konsol mu olacağı yoksa takribi 2 yıl sonra bir ara nesil konsol ile mi karşılaşacağımız henüz gizemini koruyor. Bu konuda PlayStation yetkililerinin de henüz bir bilgisi ve tahmini yok.

Konsol Oyuncuları Ne Diyor?

Oyun sektörü genelinde Sony ve Microsoft arasında ve konsol sektöründe de Playstation ve Xbox arasındaki rekabet olanca hızıyla devam ederken, Xbox’ın yeni konsolunun 2026 yılında çıkış yapabileceğine yönelik olarak sızıntılara sosyal medyada pek çok oyun tutkunu da yorumları ile müdahil oldu. İşte o yorumlardan bazıları:

“Daha önce 2028 demişti Microsoft diye hatırlıyorum belki ara nesil olabilir böylece PS5 Pro’ya da rakip olmuş olurlar. Tahminime göre niyetleri de budur zaten…”

“2026 yılında gelse gelse ara nesil bir konsol gelir. Henüz yeni nesil bir konsolu gerektirecek kadar üst segment oyunlar çıkmadı. Oyun teknolojisi çok daha güçlü bir konsolu talep etmiyor bana göre. Bunun için birkaç yıl daha beklemek gerekir.”

“Xbox Patronu Phil Spencer bunun zamanlamasını çok iyi şekilde yapacaktır. Kendi geliştirdikleri ve geliştirecekleri AAA oyunlar ile çıkaracakları yeni Xbox konsolunun özelliklerinin paralel ilerlemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz daha zaman var yeni nesil oyun konsoluna bana göre. 2026’daki ancak ara nesil konsol olur…”